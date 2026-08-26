Ainda utiliza hijab? Daniela Ventura surge irreconhecível e com novo estilo após participação no Big Brother 2024

Longe dos ecrãs e numa fase mais discreta da vida, Daniela Ventura tem partilhado alguns momentos do seu dia a dia nas redes sociais.

Depois de ter ficado conhecida pela participação no “Big Brother 2024”, onde foi finalista e conquistou o segundo lugar, Daniela Ventura continuou ligada aos reality shows, passando ainda pelo “Dilema” e pelo “Big Brother Verão”.

Agora, a jovem parece estar a viver uma fase mais tranquila e afastada da televisão. Entre viagens, passeios, jantares e outros momentos do quotidiano, Daniela tem mostrado aos seguidores como tem sido a sua vida longe dos holofotes.

Além disso, apostou num novo projeto profissional e dedica-se atualmente à extensão de cílios personalizados, em Alcácer do Sal.

Veja na galeria como está Daniela Ventura atualmente.