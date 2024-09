Veja as imagens!

Foi neste sábado, dia 28 de setembro, que Bárbara Parada e Francisco Monteiro marcaram presença num casamento.

Através do Instagram, Bárbara Parada partilhou uma sequência de fotografias do look que usou para a cerimónia: um vestido verde de cetim.

Noutra imagem, pode ver-se a finalista do Big Brother – Desafio Final, ao lado do vencedor do Big Brother, Francisco Monteiro.