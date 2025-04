Bárbara Parada e Francisco Monteiro assumiram o namoro em junho de 2024! O casal de ex-concorrentes do Big Brother conheceu-se no «Desafio Final 2024» e acabou por se apaixonar fora da casa mais vigiada do País.

Desde então a relação dos dois tem sido muito comentada, até porque ambos a tornam pública com fotografias e manifestações de carinho.

Depois de alguns rumores a relação entre os dois está mais forte do que nunca!