Percorra a galeria que preparámos para si!

No dia 29 de junho, foi um dia muito especial para Sandrina Pratas e Lucas Santos. O casal trocou as alianças e festejaram com os amigos e família o amor.

Agora, a ex-concorrente do Big Brother 2020 e o seu marido estão a aproveitar a Lua de Mel nas Maldivas! Sandrina Pratas tem partilhado vários registos dos momentos bem passados na ilha paradisíaca.