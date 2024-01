Alerta «marisco»? Márcia Soares partilha fotografia curiosa: «Porque é que eu gosto tanto do que me faz mal?»

Há 1h e 24min

Márcia Soares, terceira finalista do Big Brother 2023, partilhou uma fotografia que gerou alguma polémica.

Márcia Soares, terceira finalista desta edição do Big Brother, tem-se mostrado ativa nas redes sociais após a saída da casa mais vigiada do País.

Esta tarde, Márcia Soares partilhou uma fotografia de um prato de camarão com a seguinte descrição: «Porque é que eu gosto tanto do que me faz mal?», questionou a ex-concorrente.

Nas redes sociais, os fãs já reagiram à partilha da nortenha, recordando o momento em que Márcia ficou maldisposta após ter comido o camarão e ter sido repreendida por Francisco Monteiro.

Por outro lado, há também quem acredite que esta mensagem tem um duplo significado. Recorde-se que a relação de Márcia Soares e Francisco Monteiro ficou conhecida como «Marisco».