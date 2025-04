Alta tensão no Big Brother! Discussão entre Nuno Brito e Adrielle Peixoto leva Luís Gonçalves a intervir. Todas as imagens aqui

As imagens que mostram a discussão acesa entre Nuno Brito e Adrielle Peixoto no "Big Brother 2025"

O ambiente na casa do Big Brother 2025 aqueceu — e as imagens não deixam margem para dúvidas! Nuno Brito e Adrielle Peixoto protagonizaram um dos momentos mais tensos da edição até agora.

Tudo começou com um confronto direto de Nuno, que acusou Adrielle de ser “insignificante” e garantiu ter feito mais no jogo “em um dia do que ela em duas semanas”. A modelo brasileira respondeu à altura: «Não estás falando para a tua filhinha.»

Luís Gonçalves não ficou indiferente e interveio, defendendo Adrielle com firmeza: «Estás a rebaixar uma mulher!»

A tensão foi tanta que Solange Tavares acabou também envolvida, entrando numa troca acesa de acusações com Adrielle.