Amigos ou algo mais? A química entre Nuno Brito e Lisa Schincariol não passa despercebida

No final de mais uma noite no Big Brother, Nuno Brito e Lisa Schincariol protagonizaram uma conversa reservada no jardim, na tentativa de esclarecer o afastamento entre ambos. Lisa, visivelmente incomodada e curiosa, confrontou Nuno sobre o motivo pelo qual ele afirmou querer «distância». Em resposta, Nuno explicou que sentia uma grande indiferença da parte dela, lamentando não receber a mesma proximidade e abertura que ela demonstra com Igor.

Confusa, Lisa questionou o que teria feito para gerar essa sensação, tentando perceber onde poderia ter falhado. Nuno reforçou que não sentia espaço para gestos de carinho e que não iria forçar qualquer tipo de ligação, pois já tinha tentado várias vezes sem sucesso.

A tensão aumentou quando Lisa, frustrada, reagiu a uma atitude de Nuno: «Vim aqui fumar um cigarro contigo e tu dizes ‘estou aqui, mas vou-me embora’? Isso é ridículo.» Nuno justificou-se dizendo que não queria “fazer essas figuras”, o que gerou ainda mais confusão em Lisa, que não compreendeu a que ele se referia.

Mais tarde, a conversa ganhou um tom ligeiramente mais descontraído, embora com algumas farpas trocadas. Nuno comentou: «Preferes criticar do que entender as coisas», enquanto Lisa continuava a tentar perceber o que estava realmente a acontecer entre os dois.

Apesar das diferenças e dos mal-entendidos, a conversa revelou uma tentativa mútua de entendimento. Resta saber se este momento os aproximou ou se ainda há muito por resolver.