Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

Pedro Bianchi Prata comemorou o 51.º aniversário de forma muito especial, rodeado de amor e em família.

O piloto, noivo de Maria Botelho Moniz, partilhou alguns dos momentos mais felizes deste dia, que contou com a presença do filho de ambos, Vicente, e de outros familiares próximos.

Entre sorrisos, abraços e muitos gestos de carinho, destacou-se a emoção de ouvir o pequeno Vicente cantar-lhe os parabéns pela primeira vez – um instante que o aniversariante descreveu como inesquecível.

Na galeria, pode ver as imagens desta celebração intimista, preparada com todo o cuidado por Maria Botelho Moniz, que fez questão de tornar este aniversário único e memorável.