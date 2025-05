Amor para a vida toda: Marco Costa e Carolina Pinto revelam detalhes acerca da sua relação. Derreta-se com as imagens

Hoje, dia 12 de maio, Marco Costa e Carolina Pinto foram convidados para conversar sobre a sua relação. Cristina Ferreira recebeu o casal de braços abertos no 'Dois às 10', dando espaço a uma bonita conversa sobre o amor.

Carolina Pinto e Marco Costa abriram o coração sobre o seu relacionamento, desde o pedido de casamento até aos planos para o futuro. Derretida com as palavras do casal, Cristina Ferreira aproveitou para questionar o ex-concorrente acerca da possibilidade de um regresso ao formato de reality show.

Em conversa, o casal mostra-se radiante e mais apaixonado que nunca, revelando detalhes sobre a pequena Emília. Apesar de feliz, o casal deixa no ar a possibilidade de terem outra criança, embora não seja uma prioridade.

Carolina Pinto não escondeu nada e revelou todos os detalhes acerca da sua incrível transformação. Desde um convite para uma campanha de biquínis, até à mudança de alguns comportamentos, culminando tudo numa perda significativa de peso.

