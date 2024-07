Ana Barbosa almoça com finalista do Big Brother 2024 e assume: «Dos que eu mais gostei!»

Ana Barbosa partilhou com os seus seguidores fotografias de um almoço especial com um dos seus concorrentes favorito do Big Brother 2024.

Ana Barbosa partilhou com os seus seguidores várias fotografias de um almoço com Fábio Caçador, terceiro classificado da edição de 2024 do Big Brother. Na legenda pode ler-se: «Dos que eu mais gostei! (BB2024) NUNCA NEGUEI!».

Quem eram os concorrentes favoritos de Ana Barbosa no Big Brother 2024?

A grande edição do Big Brother 2024 começou no dia 24 de março de 2024 e, passados 3 meses, chegou ao fim, com a vitória de Inês Morais. Muitas foram as reações dos fãs do programa nas redes sociais, bem como de ex-concorrentes. Ana Barbosa deixou um comentário numa publicação no Instagram, sobre este momento. «Venham os críticos agora para cima de mim» começou por dizer a vencedora o Big Brother 2021, que expressou o seu apoio a Fábio Caçador: «Se não fosse o Fábio, seria a Inês. Como eu sempre disse. Amei!»