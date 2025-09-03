Ana Soares e Ruben Silvestre vão ser pais e nós já sabemos o sexo do bebé! Veja as imagens da revelação

O dia foi de festa e emoção para Ana Soares e Ruben Silvestre. O casal revelou, em direto no programa Dois às 10, o sexo do primeiro filho em comum — uma menina — num animado chá revelação que encheu o estúdio de sorrisos, lágrimas e muitos aplausos.

Depois de três perdas gestacionais, este momento ganha um significado ainda mais especial para os dois, que vivem agora uma gravidez cheia de esperança e felicidade.

Na nossa galeria pode ver as imagens da revelação, os gestos cúmplices do casal e ainda algumas das fotografias mais ternurentas de Ana Soares e Ruben Silvestre, que partilham com o público a alegria desta nova etapa das suas vidas.