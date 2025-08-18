André Lopes está irreconhecível: veja a evolução física do ex-concorrente

Ao Minuto

22:30
Quem fica? Quem sai? Conheça o novo leque de nomeados do Big Brother Verão
02:31

Quem fica? Quem sai? Conheça o novo leque de nomeados do Big Brother Verão

22:24
A emoção falou mais alto: Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixam rivalidades de lado em lágrimas e num abraço tocante
07:01

A emoção falou mais alto: Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixam rivalidades de lado em lágrimas e num abraço tocante

22:15
Abraço caloroso e mensagem ao ouvido. Será um novo capítulo na relação de Kina e Catarina Miranda?
07:25

Abraço caloroso e mensagem ao ouvido. Será um novo capítulo na relação de Kina e Catarina Miranda?

22:15
Kina e Catarina Miranda enfrentam desafio explosivo e surpreendem com a verdade
07:25

Kina e Catarina Miranda enfrentam desafio explosivo e surpreendem com a verdade

22:06
Catarina Miranda revela o peso do comentário sobre aborto e conta a sua história: «Deixei tudo para trás porque não fiquei bem»
03:42

Catarina Miranda revela o peso do comentário sobre aborto e conta a sua história: «Deixei tudo para trás porque não fiquei bem»

22:01
Kina abre o coração e conta a história por detrás da frase polémica: «Toda a gente queria que eu abortasse, e eu não quis»
05:55

Kina abre o coração e conta a história por detrás da frase polémica: «Toda a gente queria que eu abortasse, e eu não quis»

22:00
Kina quebra o silêncio sobre frase polémica que está a gerar controvérsia
05:55

Kina quebra o silêncio sobre frase polémica que está a gerar controvérsia

19:56
Pressão sobre Kina preocupa Bruna e Jéssica, mas gera nova discussão na casa «Ela não aguenta... está a cair»
02:52

Pressão sobre Kina preocupa Bruna e Jéssica, mas gera nova discussão na casa «Ela não aguenta... está a cair»

19:48
Nova guerra na casa: aborto volta a ser tema e Catarina sente-se traída pelas colegas «Devia ter vergonha»
05:08

Nova guerra na casa: aborto volta a ser tema e Catarina sente-se traída pelas colegas «Devia ter vergonha»

19:44
Explosão na casa: Ana compara Catarina a um cão e amizade com Miranda chega ao fim
04:47

Explosão na casa: Ana compara Catarina a um cão e amizade com Miranda chega ao fim

19:35
Cadeira-quente: Jéssica recusa triângulo amoroso e pede distância de Afonso «Não há mais nada»
02:53

Cadeira-quente: Jéssica recusa triângulo amoroso e pede distância de Afonso «Não há mais nada»

19:29
Cadeira-quente ao rubro: Kina deixa Afonso e Catarina em choque com revelação sobre maternidade «Eu tenho filhos...»
05:09

Cadeira-quente ao rubro: Kina deixa Afonso e Catarina em choque com revelação sobre maternidade «Eu tenho filhos...»

19:22
Nomeações em polémica: plano de Kina falha e discussões estalam com Viriato e Ana «Não acredito que fizeste isso»
06:13

Nomeações em polémica: plano de Kina falha e discussões estalam com Viriato e Ana «Não acredito que fizeste isso»

18:54
Miranda pressiona Afonso a cortar relações com Daniela e Jéssica após visita polémica: «Se falarem não vou estar presente na vida do Afonso»
05:23

Miranda pressiona Afonso a cortar relações com Daniela e Jéssica após visita polémica: «Se falarem não vou estar presente na vida do Afonso»

18:45
Caos pós-gala: insultos, ameaças e gritos entre Kina, Miranda e Afonso
04:53

Caos pós-gala: insultos, ameaças e gritos entre Kina, Miranda e Afonso

18:36
Afonso surpreende na gala: escolhe Jéssica como maior ameaça e deixa Catarina em choque
02:19

Afonso surpreende na gala: escolhe Jéssica como maior ameaça e deixa Catarina em choque

18:31
Miranda confessa estar 'apanhada' por Afonso, mas no confessionário a história muda «Pensei que íamos envelhecer juntos»
02:19

Miranda confessa estar 'apanhada' por Afonso, mas no confessionário a história muda «Pensei que íamos envelhecer juntos»

17:03
Risos. Elefante invade a casa e o resultado é hilariante. Veja o momento
08:41

Risos. Elefante invade a casa e o resultado é hilariante. Veja o momento

16:45
Big Brother explica a tarefa semanal que vai dar que falar. Veja o momento
01:31

Big Brother explica a tarefa semanal que vai dar que falar. Veja o momento

16:15
Sem tabus: Fábio Paim revela pormenores dos filmes pornográficos que fez. E até quanto lhe pagaram - Big Brother

Sem tabus: Fábio Paim revela pormenores dos filmes pornográficos que fez. E até quanto lhe pagaram

15:21
Kina sem papas na língua: «O Viriato para mim já não existe»
01:30

Kina sem papas na língua: «O Viriato para mim já não existe»

15:15
Cadeira quente gera guerra: Miranda não perdoa acusações de Kina
10:57

Cadeira quente gera guerra: Miranda não perdoa acusações de Kina

15:09
Kina defende-se perante a casa após discussão no pós-gala «Eu falei de mim»
01:53

Kina defende-se perante a casa após discussão no pós-gala «Eu falei de mim»

15:08
Viriato e Afonso desabafam sobre Miranda e Kina «Tem de pedir desculpas»
05:00

Viriato e Afonso desabafam sobre Miranda e Kina «Tem de pedir desculpas»

14:53
O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu?
01:01

O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu?

André Lopes está irreconhecível: veja a evolução física do ex-concorrente

  • Big Brother
  • Ontem às 17:28
André Lopes está irreconhecível: veja a evolução física do ex-concorrente - Big Brother

André Lopes, ex-concorrente do Big Brother 2023, tem vindo a revelar uma transformação física de tirar o fôlego. Com um corpo agora marcado por músculos definidos e uma forma invejável, o personal trainer partilhou imagens que mostram o antes e o depois desta mudança impressionante. Percorra a galeria e veja tudo.

A transformação física de André Lopes, ex-concorrente do Big Brother 2023, tem vindo a dar que falar nas redes sociais, e com razão. O personal trainer tem partilhado, de forma gradual, imagens que mostram a sua impressionante evolução corporal. Hoje, ele exibe um físico musculado, definido e em excelente forma.

Na sua conta de Instagram, André tem vindo a abrir o coração aos seguidores, revelando que este processo não foi apenas estético, mas também emocional.

Mais do que a transformação física que estão a ver, foi a mudança emocional que não se vê”, escreveu, numa das legendas que acompanha as imagens.

Apesar de sempre ter estado ligado ao desporto, o ex-concorrente admitiu que enfrentou fases em que perdeu o foco na alimentação e no treino. Agora, o resultado é visível e inspirador: um corpo trabalhado com disciplina, foco e superação pessoal.

Não podia estar mais feliz pelo resultado e por voltar a sentir-me bem comigo mesmo, física e mentalmente! 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲 Sã, Corpo Sã𝗼!”, partilhou com entusiasmo.

Nesta galeria, mostramos-lhe as imagens mais marcantes da evolução física de André Lopes. 

Depois de cinco anos, uma despedida temporária entre Soraia Moreira e Daniel Guerreiro

Ontem às 18:50

Marcia Soares tem as botas do momento. O acessório que fica bem em qualquer look de verão

Ontem às 13:14

Um "paraíso na praia mais incrível": O destino das férias de Cristina Ferreira que todos falam e fica no Algarve

Ontem às 11:38

Farpas e gritos! Kina parte para o ataque e Afonso e Miranda ficam sem reação. Todas as imagens

Ontem às 10:10

Look de Maria Botelho Moniz é inundado de elogios. Mas o detalhe especial está nas joias

17 ago, 22:04

Telmo na frente de fogo. Concorrente do primeiro BB luta contra as chamas (fotos)

11 ago, 15:30
07:01

A emoção falou mais alto: Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixam rivalidades de lado em lágrimas e num abraço tocante

Ontem às 22:24

Está confirmado! A amizade de Lisa Schincariol e Igor Rodriguez transformou-se em algo mais. E há uma publicação que o comprova

Ontem às 19:25

Estes são os três alimentos que Cristina Ferreira cortou da alimentação e que fizeram toda a diferença

16 ago, 11:12

Vestido branco e muito amor: as fotos que revelam o lado mais romântico de Cristina Ferreira

7 ago, 11:54

Zé Lopes desata a chorar no comboio e faz partilha emocionante

Ontem às 20:21
Liliana Filipa: Entre o Glamour, as Tragédias e um Império de Milhões

Ontem às 22:10

Zé Lopes desata a chorar no comboio e faz partilha emocionante

Ontem às 20:21

Está confirmado! A amizade de Lisa Schincariol e Igor Rodriguez transformou-se em algo mais. E há uma publicação que o comprova

Ontem às 19:25

Com o coração apertado. Soraia Moreira despede-se do namorado

Ontem às 18:53

Ele é só músculos. A transformação impressionante de André Lopes

Ontem às 17:52
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Quatro nomeados no "Big Brother Verão": descubra quem está em risco de expulsão!

Ontem às 22:22

Após beijo na boca, Lisa Schicariol faz esclarecimento sobre relação com Igor Rodriguez: saiba tudo!

Ontem às 18:11

Surpresa bombástica! Lisa Schincariol mostra beijo na boca a Igor Rodriguez

Ontem às 17:55

Bárbara Parada surpreende com revelações: varicela no "Big Brother", unhas dos pés roídas e superstições

Ontem às 17:49

Guerra fora do "Big Brother Verão": equipa de Catarina Miranda destrói comunicado de defesa de Kina!

Ontem às 15:52
Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

17 ago, 22:21

Look de Maria Botelho Moniz é inundado de elogios. Mas o detalhe especial está nas joias

17 ago, 22:04

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19
«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
