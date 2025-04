Ao sol, Diogo Bordin tira a t-shirt e Carolina Braga reage assim: As imagens aqui

O calor apertou no Big Brother 2025 e Diogo Bordin decidiu refrescar-se… à sua maneira! Enquanto apanhava sol no jardim da casa, o concorrente tirou a t-shirt — e o que se seguiu foi um momento inesperado (e imperdível!).

Ao lado dele, Carolina Braga não conseguiu esconder a surpresa. A reação ao físico do “amigo especial” foi imediata: um misto de riso, espanto e embaraço que não passou despercebido aos seguidores do programa.

Este momento acontece poucos dias depois do primeiro beijo entre os dois, que aconteceu na segunda-feira, 21 de abril, e que confirmou a química que já se fazia sentir. A cumplicidade cresce a olhos vistos — e os fãs do casal Diolina estão a adorar cada segundo!

Percorra, em cima, as imagens do momento em que Diogo Bordin mostrou mais do que o sol... e Carolina não escondeu o que sentiu!