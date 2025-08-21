Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

Ao Minuto

13:03
Jéssica lamenta ter dado a mão a Miranda: «Sou tão otária, tenho mesmo de aprender» - Big Brother
01:39

12:30
Num pranto e desesperada. Bruna chora compulsivamente e acusa pressão: «Não aguento» - Big Brother
05:00

12:22
Surpresa: Catarina Miranda recebe avião de apoio de um ex-concorrente - Big Brother
01:00

12:18
Mais um avião! Mensagem para Miranda deixa a concorrente histérica: e o Big intervém - Big Brother
02:00

12:05
Kina revela partida 'maldosa' que fez a Viriato: «E ele comeu!» - Big Brother
01:06

11:47
Entrada surpresa! Manuel Melo vinga-se e nomeia Catarina Miranda? Isto é o que precisa saber - Big Brother

11:45
«Não quero olhar para ele, depois diz que não joga comigo»: Jéssica implacável com o 'ex' - Big Brother
00:37

11:44
Jéssica magoada com Afonso: «Eu mandei boca para ela e ele roeu-se. Serviu-lhe a carapuça» - Big Brother
01:42

11:37
Jéssica é tema entre Afonso e Miranda: «A mãe dela deve adorar-te» - Big Brother
01:25

11:34
Tensão máxima: Jéssica e Miranda vão defrontar-se num derradeiro frente-a-frente de rivais - Big Brother
01:08

11:28
Viriato ataca Miranda: «Não é a inveja que te torna igual a ela (Jéssica)» - Big Brother
01:27

11:24
Manuel Melo entra na casa e concorrentes ‘congelam’. Mas há quem chore e estas imagens são a prova - Big Brother

11:23
«Acredita que não vais gostar que eu fale»: Jéssica ataca Afonso após provocações - Big Brother
02:58

11:23
Miranda passa-se com Jéssica: «Entre mim e o Afonso, não te metes» - Big Brother
02:58

11:22
Danças provocatórias e gritaria: novo bate-boca entre Afonso e Viriato deixa a casa num alvoroço - Big Brother
02:26

11:12
«Ela está a agredir-me»: Catarina Miranda provoca Jéssica e os ânimos exaltam-se - Big Brother
02:24

11:09
Não se largam: Jéssica e Afonso em nova picardia, mesmo nas barbas de Miranda - Big Brother
03:21

11:04
Soaram os alarmes na casa: e Miranda conquistou uma vantagem - Big Brother
01:40

11:02
Miranda incomodada com a entrada de Manuel Melo? A casa não tem dúvidas: «É o cerco a apertar...» - Big Brother
03:27

10:48
Sabia? Kina tem ligação à família de Mickael Carreira. E a história vai surpreendê-lo - Big Brother

10:35
Castigo ou brincadeira? Manuel Melo esclarece por que deu «nomeação direta» a Miranda - Big Brother
03:08

10:27
Colar da vingança! Catarina Miranda começa a manhã a receber uma «nomeação direta» - Big Brother
01:02

10:24
Nomeação direta? Manuel Melo entra na casa para entregar presente (muito) envenenado - Big Brother
01:02

10:24
Intruso muito especial! Manuel Melo regressa à casa e concorrentes desfazem-se em lágrimas - Big Brother
05:09

09:21
Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...» - Big Brother
01:53

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

  • Big Brother
  • Há 3h e 43min
Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma - Big Brother

Conheça as mudanças na vida de Cristina Ferreira aos 47 anos.

Cristina Ferreira é uma referência a todos os níveis, mas recentemente, a apresentadora tem apostado num estilo de vida mais saudável e equilibrado e tem dado dicas nesse sentido. 

Esta quarta-feira, dia 20 de agosto, a diretora de entretenimento e ficção da TVI, partilhou com o público 10 hábitos que mudou na sua vida, aos 47 anos, e dos quais não abdica para se sentir em forma. 

O primeiro é precisamente a consciência de que é preciso mudar hábitos; o segundo são as caminhadas, que Cristina usa como «meditação»; em terceiro lugar o pequeno-almoço, onde foram eliminados dois alimentos (pão e leite).

 

Como quarta mudança, Cristina Ferreira fala do treino e da musculação que tem intensificado para se sentir em forma; em quinto lugar bebe muita água ao acordar; em sexto a suplementação.

Em sétimo lugar, a apresentadora destaca a aposta na proteína e legumes em quase todas as refeições, sem hidratos; em oitavo escolhas conscientes na ida a restaurantes; em nono procurar a paz e em décimo ser feliz. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as mudanças de Cristina Ferreira nesta fase da vida. 

Temas: Cristina Ferreira

