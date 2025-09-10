Aos 76 anos, estrela dos realities impressiona ao posar em biquíni. E estas imagens são a prova

Barbara Corcoran é um verdadeiro exemplo de que a idade não é impedimento para nada e é apenas isso: um número.

A jurada do reality-show norte-americano 'Shark Thank' e apresentadora do 'The Milionaire Broker’ surpreendeu tudo e todos ao surgir de biquíni nas redes sociais aos 76 anos, exibindo um físico impressionante.

«This is what being a New Yorker feels like! 🍂❤️ My heart says summer but my calendar says Fall…». Traduzindo: «Isto é o que sente uma Nova-Iorquina. O meu coração diz verão, mas o calendário diz outono».

Barbara Corcoran tem um percurso invejável e marcante, com uma fortuna avultada, símbolo de muito trabalho e dedicação. Mas o sucesso não fica só para si.

Nas redes sociais, a empresária partilha dicas com os seguidores sobre como conseguiu fazer um milhão em apenas um dia, bem como conselhos para enriquecer e que passam por coisas simples.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Barbara em biquíni, mas também estas dicas para o sucesso.