Apaixonaram-se há nove anos num reality e construíram uma família que derrete qualquer um: a história de amor contada em fotos

Conheceram-se em 2017, quando participaram na quarta edição do Love on Top, e nunca mais se largaram. Cláudia Sousa e Bernardo Girão foram dois dos grandes protagonistas daquela edição do reality show da TVI e a história de amor deu frutos fora da casa.

Juntos há nove anos, Bernardo Girão e Cláudia Sousa não escondem o amor que os une e, nas redes sociais, são muitas as partilhas em que mostram o dia a dia em casal.

Da relação nasceu António Maria, o primeiro filho em comum, que já tem dois anos e faz furor nas redes sociais por ser uma fofura!