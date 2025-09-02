Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’

Ao Minuto

18:54
Ex-namorados trocam farpas: «não sabe ouvir» e «não sabe pedir desculpas»
03:29

Ex-namorados trocam farpas: «não sabe ouvir» e «não sabe pedir desculpas»

18:48
Inês Morais ataca o jogo de Ana Duarte e Bruno de Carvalho mas leva resposta: «Estás a fazer uma figura rídicula acalma-te»
02:07

Inês Morais ataca o jogo de Ana Duarte e Bruno de Carvalho mas leva resposta: «Estás a fazer uma figura rídicula acalma-te»

18:46
«Insuportáveis»: Bruno de Carvalho dispara contra Miranda, Afonso e... Inês Morais
02:38

«Insuportáveis»: Bruno de Carvalho dispara contra Miranda, Afonso e... Inês Morais

18:35
Miranda garante: sentimentos não são estratégia
04:19

Miranda garante: sentimentos não são estratégia

18:29
Inês Morais e Bruno de Carvalho não se entendem: «Eu sou comentadora tu es convidado»
01:48

Inês Morais e Bruno de Carvalho não se entendem: «Eu sou comentadora tu es convidado»

18:27
Em direto. «Fizeste um biqueiro»: Inês Morais não perdoa Bruno de Carvalho
04:56

Em direto. «Fizeste um biqueiro»: Inês Morais não perdoa Bruno de Carvalho

18:26
Caos por um gelado: discussão explode entre Afonso, Miranda, Bruna e Viriato
02:27

Caos por um gelado: discussão explode entre Afonso, Miranda, Bruna e Viriato

18:11
Show de talentos na casa! Viriato faz imitação (quase) perfeita de Jéssica: e ninguém conteve o riso
02:29

Show de talentos na casa! Viriato faz imitação (quase) perfeita de Jéssica: e ninguém conteve o riso

17:30
«Com a outra, era só beijos para cá, beijos para lá»: Miranda faz cena de ciúmes a Afonso
01:17

«Com a outra, era só beijos para cá, beijos para lá»: Miranda faz cena de ciúmes a Afonso

17:28
Miranda 'salta para cima' de Afonso: «Porque é que não me beijas?»
03:25

Miranda 'salta para cima' de Afonso: «Porque é que não me beijas?»

17:07
Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram
02:04

Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram

17:03
Afonso dá aulas de sedução na casa, mas 'exclui' a ex-namorada Jéssica: «Eu não estou aqui para...»
05:24

Afonso dá aulas de sedução na casa, mas 'exclui' a ex-namorada Jéssica: «Eu não estou aqui para...»

16:57
Chocante: Catarina Miranda faz confissão insólita sobre o funeral do avô

Chocante: Catarina Miranda faz confissão insólita sobre o funeral do avô

16:34
Dicas de engate: Afonso ensina Viriato a seduzir uma mulher... e ele próprio veste a pele da 'seduzida'
06:54

Dicas de engate: Afonso ensina Viriato a seduzir uma mulher... e ele próprio veste a pele da 'seduzida'

16:18
Miranda desespera por Afonso! Aula de sedução cheia de tentativas de beijos... e de 'negas'
05:41

Miranda desespera por Afonso! Aula de sedução cheia de tentativas de beijos... e de 'negas'

15:59
Catarina Miranda aproveita-se de aula de sedução de Afonso Leitão para dar um passo em frente
08:31

Catarina Miranda aproveita-se de aula de sedução de Afonso Leitão para dar um passo em frente

15:46
Consultório de sedução: Afonso Leitão dá uma aula a Catarina Miranda
04:08

Consultório de sedução: Afonso Leitão dá uma aula a Catarina Miranda

15:29
Romance no Big Brother Verão? Melhor amigo de Afonso Leitão desmonta relação com Catarina Miranda

Romance no Big Brother Verão? Melhor amigo de Afonso Leitão desmonta relação com Catarina Miranda

15:28
Catarina Miranda tenta seduzir Afonso Leitão: «Sou a rainha do teu coração»
05:49

Catarina Miranda tenta seduzir Afonso Leitão: «Sou a rainha do teu coração»

15:16
Bruna atira a Catarina Miranda: «Parece que estamos no Somos Portugal»
07:08

Bruna atira a Catarina Miranda: «Parece que estamos no Somos Portugal»

14:00
Afinal, há ou não um sorriso maroto? Márcia Soares quebra silêncio sobre ligação especial a Luís Gonçalves

Afinal, há ou não um sorriso maroto? Márcia Soares quebra silêncio sobre ligação especial a Luís Gonçalves

12:10
Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito»
07:22

Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito»

12:07
Viriato Quintela levanta-se para enfrentar Afonso Leitão e Catarina Miranda reage
07:11

Viriato Quintela levanta-se para enfrentar Afonso Leitão e Catarina Miranda reage

12:00
Viriato Quintela faz acusações a Catarina Miranda: «Tu é que és a agressora aqui, não sou eu»
02:48

Viriato Quintela faz acusações a Catarina Miranda: «Tu é que és a agressora aqui, não sou eu»

11:53
Copo partido gera confusão. Catarina Miranda em fúria
07:08

Copo partido gera confusão. Catarina Miranda em fúria

Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’

  • Simone Silva Fernandes
  • Há 3h e 18min
Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’ - Big Brother

Recordamos os casais que entraram num reality-show e tiveram filhos juntos.

Um reality-show é o palco perfeito de todas as emoções e sentimentos e é por isso que em muitos casos dá lugar a grandes histórias de amor. 

Muitas vezes essas histórias dão frutos, ou seja filhos, que se tornam os chamados 'bebés reality', ficando na história dos programas por causa dos pais, que participaram neles. 

Há casais que ainda hoje estão juntos - o caso mais antigo é o de Célia e Telmo, que entraram na primeira edição do Big Brother em 2000 e que hoje são pais de dois meninos. 

Outros exemplos são Liliana Filipa e Daniel Gregório, pais de Ariel e Santiago; Romana e Santiago, que têm dois filhos em comum; ou Ricky e Daniela, juntos há mais de 20 anos e com um filho que tem precisamente a mesma idade. 

Outros, como Bernardina Brito e Tiago Ginga - pais de Kévim; ou Sofia Sousa e Tierry Vilson - pais de Yasmin Dafne; ou Marta Cardoso e Marco Costa - pais de Marquinho - já não estão juntos, mas os filhos, esses são para sempre. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todos os casais de reality-shows que tiveram filhos juntos. 

Temas: Marta Cardoso Marco Borges Célia Pereira Telmo Ferreira Liliana Filipa

