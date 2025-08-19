Ao Minuto

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

  • Simone Silva Fernandes
  • Há 2h e 2min
Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens - Big Brother

Recorde a história de amor de Jéssica e Afonso em imagens.

Jéssica Vieira e Afonso Leitão têm uma história digna de filme. Os dois conheceram-se e apaixonaram-se no Secret Story 8, que estreou em setembro de 2024. 

Demorou um mês e pouco a surgirem os primeiros sinais de romance, mas foi quase dois meses depois que Afonso pediu Jéssica em namoro, com uma mensagem feita de pedrinhas, no jardim. 

Desde aí que os dois concorrentes se tornaram inseparáveis e a relação continuou cá fora, depois do programa acabar, mas... não por muito tempo. 

O amor parecia inabalável quando Jéssica revelou que ela e Afonso já não estavam juntos. E se ele preferiu remeter-se ao silêncio, confirmando apenas a separação tempos depois, Jéssica foi mais longe. 

Numa entrevista no programa 'Dois às 10' da TVI, Jéssica mostrou-se visivelmente magoada e revelou que os dois terminaram por decisão de Afonso, por telefone, não tendo havido nunca uma conversa presencial. 

Mas o destino tem destas coisas e os ex-namorados voltaram a reencontrar-se no Big Brother Verão, que estreou no passado mês de julho. 

A reação inicial foi de choque e as primeiras semanas foram complicadas, sobretudo para Jéssica Vieira, que se viu envolvida num triângulo amoroso com Catarina Miranda e depois com Daniela Santos. 

Contudo, agora, o ex-casal parece estar agora numa fase tranquila e de grande proximidade. 

Nas últimas horas, Jéssica e Afonso foram postos frente a frente e a lembrança do passado que viveram deu lugar à emoção, com Jéssica a não conseguir esconder as lágrimas de mãos dadas com o ex-namorado, enquanto os dois falavam um do outro. 

Depois disso, passou na casa a música dos dois e Jéssica mais uma vez não conteve as lágrimas. Afonso puxou-a para perto de si e os dois acabaram a dançar e a cantar juntos, abraçados, mostrando a cumplicidade que ainda os une. 

Veja o momento em baixo e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si, com as imagens da história de amor de Jéssica e Afonso. 

 

 

