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Acompanhe ao minuto

Aparência de Ruth Marlene é tema. As imagens de que todos falam

  • Big Brother
A cantora está envolvida numa polémica recente.

A aparência de Ruth Marlene voltou a dominar as conversas nas redes sociais, depois de várias fotografias e vídeos recentes da cantora terem despertado a curiosidade dos fãs.

A mudança física da artista deu origem a inúmeras reações, especulações e até rumores sobre alegadas intervenções estéticas, entretanto desmentidos pela própria.

As imagens mais recentes mostram uma Ruth Marlene com um visual diferente daquele a que o público estava habituado, levando muitos internautas a comentar a transformação.

O caso volta a recordar a rapidez com que as redes sociais alimentam especulações sobre figuras públicas, muitas vezes antes de serem conhecidos os factos.

Veja na galeria as imagens que têm dado que falar.

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