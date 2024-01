Após comentários polémicos à mãe, Jéssica Galhofas revolta-se: «Vamos lá ter calma!»

Há 3h e 2min

Jéssica Galhofas mostra revolta e deixa aviso aos seguidores.

Joana Sobral, 4ª finalista desta edição do Big Brother, foi alvo de um comentário polémico feito pela mãe de Jéssica Galhofas.

A mãe de Jéssica Galhofas acabou por ser alvo de vários comentários negativos após ter feito um comentário polémico na publicação de uma fotografia de Joana Sobral.

Jéssica Galhofas interveio nas redes sociais e deixou um aviso: «Não se esqueçam que estão a falar da minha mãe, apesar de tudo. Portanto, vamos lá ter calma, porque sou muito boa pessoa mas também sei ser má quando se toca nos meus. Estando certa ou errada no que diz ou no que faz, só a ela diz respeito, portanto, venho pedir-vos com respeito que fiquem no vosso cantinho», começou por dizer.

«Podem gostar como não gostar, mas falar mal não admito a ninguém. Mas a ninguém mesmo! Agradeço-vos que parem já com esses comentários e palavras, porque vocês também têm mãe em casa e não iam gostar de todo de ler coisas a respeito delas. E agora vocês dizem-me 'Mas a minha mãe não faria isto'. E eu, se não nascesse mulher, nasceria homem. Todos temos telhados de vidro. Não se esqueçam!», frisou. Terminou ainda, com uma expressão irónica: «Beijinhos no ombro».