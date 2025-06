Após duras críticas, Claudia Nayara muda radicalmente e perde 12 quilos

Claudia Nayara mudou a imagem por se sentir infeliz com as críticas que recebia. A cantora, que também participou no reality show Dilema, submeteu-se a várias intervenções estéticas e procedimentos médicos. Com isso, conseguiu perder «12 quilos em dois meses».

No Instagram, Claudia Nayara, de 36 anos, mostrou o resultado da sua mudança.

«Quando não estamos bem procuramos colocar-nos melhor, são já 36 anos neste corpo (…) Doía muitas vezes quando me diziam Não tens rabo, pareces uma tábua», revelou.

«Estou super feliz e aqui está o resultado. Após dois meses, menos 12 quilos (…) Mais um sonho realizado», acrescentou.

