Há 1h e 12min

Dulce Pinto foi expulsa do Big Brother de forma inesperada na gala de domingo passado, 1 de outubro, por ser considerada a «maior planta da casa» pelos colegas.

Este sábado, 7 de outubro, Dulce partilhou uma fotografia ao lado de Tiago Graça, ex-concorrente d’O Triângulo.

«Plantinhas, estive com o Tiago Graça e a nossa foto nem precisa de filtros! Algo me diz que vai ser um dos meus muninos!», escreveu a ex-concorrente do Big Brother na legenda da publicação.