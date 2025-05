Após o Big Brother, Dinis Almeida mostra fotografias inéditas do filho que nunca viu

Dinis Almeida mostra lado mais ternurento nesta galeria de fotos com o filho.

Dinis Almeida, ex-concorrente do Big Brother, costuma recorrer às redes sociais para partilhar fotografias amorosas ao lado do filho, num registo que está a comover os seus seguidores.

Apesar das mudanças significativas na sua vida pessoal, o ex-participante do reality show mantém uma ligação visivelmente forte e carinhosa com o menino.

As imagens partilhadas revelam momentos íntimos e descontraídos entre pai e filho — sorrisos cúmplices, brincadeiras ao ar livre e gestos de afeto que espelham a relação especial que os une.

Após uma relação de dez anos com a mãe do filho, com quem partilhou parte importante da sua juventude e da paternidade, os dois estão agora separados. Desde então, o ex-concorrente tem escolhido um estilo de vida alternativo e vive sozinho… numa carrinha.

Apesar do fim da relação e das mudanças no seu dia a dia, Dinis tem demonstrado que a paternidade continua a ser uma prioridade. As imagens agora divulgadas são um reflexo disso mesmo: um pai presente, dedicado e emocionalmente ligado ao filho, mesmo em circunstâncias diferentes do habitual.

Com este gesto, Dinis Almeida volta a aproximar-se do público, mostrando o seu lado mais vulnerável e humano — longe das luzes da casa mais vigiada do país, mas perto do que realmente importa.