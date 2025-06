Após ter sido mãe aos 37 anos, Kelly Baron exibe uma forma física invejável: As imagens aqui

Mãe de Miguel, que completa um ano este mês, Kelly Baron vive uma das fases mais marcantes da sua vida — e as imagens não deixam dúvidas: a maternidade trouxe-lhe um novo brilho.

A influenciadora e ex-concorrente do Big Brother VIP surge em várias fotografias recentes, partilhadas nas redes sociais, a exibir uma elegância natural, um olhar sereno e uma confiança que só o amor maior pode proporcionar. Entre momentos descontraídos, passeios ao ar livre e registos mais intimistas, Kelly mostra-se plena, equilibrada e profundamente conectada com esta nova etapa.

Desde o nascimento de Miguel, fruto da relação com Pedro Guedes, a modelo tem partilhado com os fãs a sua experiência enquanto mãe, sem filtros, mas sempre com uma mensagem de força e inspiração. E estas fotografias vêm reforçar exatamente isso: a beleza de quem se reencontra após dar vida.

Pedro Guedes, atento e sempre presente, tem também deixado mensagens de orgulho e carinho, como recentemente o fez ao apelidar carinhosamente Kelly de "Mama Fit", numa publicação que juntava treino e maternidade.