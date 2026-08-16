Ao Minuto

14:42
«Eu sou muito humilde!»: Sara confronta Afonso e não deixa passar acusação - Big Brother
03:52

«Eu sou muito humilde!»: Sara confronta Afonso e não deixa passar acusação

13:06
Aqueceu! Tatiana e Vanessa voltam a entrar em confronto - Big Brother
02:46

Aqueceu! Tatiana e Vanessa voltam a entrar em confronto

12:49
Acusada de falta de humildade, Sara exalta-se com Afonso e os ânimos aqueceram - Big Brother
07:09

Acusada de falta de humildade, Sara exalta-se com Afonso e os ânimos aqueceram

12:39
Vanessa admite que ainda há muito por resolver com Raquel: «Ela tem direito a sentir, mas eu também…» - Big Brother
03:06

Vanessa admite que ainda há muito por resolver com Raquel: «Ela tem direito a sentir, mas eu também…»

12:21
«Sinto que a Tatiana está a ser verdadeira contigo»: Há um novo amor na casa? - Big Brother
04:16

«Sinto que a Tatiana está a ser verdadeira contigo»: Há um novo amor na casa?

12:11
Raquel prejudica-se em prol dos outros? Tatiana acha que sim - Big Brother
01:57

Raquel prejudica-se em prol dos outros? Tatiana acha que sim

12:08
«Querem oprimir aquilo que eu quero dizer»: Tatiana deixa aviso aos colegas - Big Brother
03:20

«Querem oprimir aquilo que eu quero dizer»: Tatiana deixa aviso aos colegas

11:45
Raquel continua em baixo e acaba em lágrimas novamente: «Não vale a pena…» - Big Brother
05:52

Raquel continua em baixo e acaba em lágrimas novamente: «Não vale a pena…»

10:45
«Sinto-me injustiçada»: Vanessa não poupa Raquel após nova conversa - Big Brother
05:20

«Sinto-me injustiçada»: Vanessa não poupa Raquel após nova conversa

08:45
Sorte ou azar? Ventura é colocado em polos apostos - Big Brother
04:12

Sorte ou azar? Ventura é colocado em polos apostos

08:38
Das lágrimas ao confronto: Ventura não deixa nada por dizer - Big Brother
03:38

Das lágrimas ao confronto: Ventura não deixa nada por dizer

08:14
Vanessa assume estar cansada de “relativizar” Raquel e deixa uma pergunta no ar - Big Brother
02:03

Vanessa assume estar cansada de “relativizar” Raquel e deixa uma pergunta no ar

22:54
Raquel lavada em lágrimas: «Não quero que me vejam assim» - Big Brother
03:22

Raquel lavada em lágrimas: «Não quero que me vejam assim»

22:52
Vanessa desabafa: «Eu fico cansada, ela já está de dedo no ar pelo que eu disse» - Big Brother
01:48

Vanessa desabafa: «Eu fico cansada, ela já está de dedo no ar pelo que eu disse»

22:51
Afonso na má-língua com João: «Apanhei a Sara (…) eu sabia!» - Big Brother
02:17

Afonso na má-língua com João: «Apanhei a Sara (…) eu sabia!»

22:40
Noite de nomeações termina com cinco concorrentes em risco de expulsão no Big Brother Verão: Saiba quem são - Big Brother

Noite de nomeações termina com cinco concorrentes em risco de expulsão no Big Brother Verão: Saiba quem são

22:33
Maria Botelho Moniz revela os nomeados do Big Brother Verão e há uma estreia - Big Brother
03:07

Maria Botelho Moniz revela os nomeados do Big Brother Verão e há uma estreia

22:30
Afonso e Nuno enfrentam-se e grupo responde: «O Afonso tem dois pesos e duas medidas?» - Big Brother
05:21

Afonso e Nuno enfrentam-se e grupo responde: «O Afonso tem dois pesos e duas medidas?»

22:25
Afonso e Raquel ficam frente a frente no “tribunal” e os colegas são chamados a intervir - Big Brother
04:38

Afonso e Raquel ficam frente a frente no “tribunal” e os colegas são chamados a intervir

22:20
Raquel e Vanessa confrontam-se no “tribunal” e os colegas tomam posições - Big Brother
09:41

Raquel e Vanessa confrontam-se no “tribunal” e os colegas tomam posições

22:10
Tribunal do Big Brother: Jogo ou verdade? Concorrentes opinam sobre Sara e João - Big Brother
02:25

Tribunal do Big Brother: Jogo ou verdade? Concorrentes opinam sobre Sara e João

22:08
Sara e João gritam como nunca. E quando veem as imagens voltam a discutir: «Acalma os cavalinhos» - Big Brother
07:35

Sara e João gritam como nunca. E quando veem as imagens voltam a discutir: «Acalma os cavalinhos»

20:28
Sara provoca Boris com ponto fraco: «Estás a pensar se tens família?» - Big Brother
06:45

Sara provoca Boris com ponto fraco: «Estás a pensar se tens família?»

19:59
João Ventura escuta conversa polémica entre Tatiana e Sara - Big Brother
03:17

João Ventura escuta conversa polémica entre Tatiana e Sara

19:58
Afonso escolhe Boris e Ana Luísa como aliados e deixa Ventura de fora! Veja as reações - Big Brother
03:37

Afonso escolhe Boris e Ana Luísa como aliados e deixa Ventura de fora! Veja as reações

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

«Eu sou muito humilde!»: Sara confronta Afonso e não deixa passar acusação

Há 12 min

Sónia Jesus sabe mais do que conta? A frase sobre Joana Diniz que está a dar que falar

Há 28 min

Em menos de um ano, já têm BMW novo, vivenda de sonho, negócio a dois e estão noivos: o romance que surpreende

Há 34 min

Aqueceu! Tatiana e Vanessa voltam a entrar em confronto

Há 1h e 48min

Acusada de falta de humildade, Sara exalta-se com Afonso e os ânimos aqueceram

Há 2h e 5min

Vanessa admite que ainda há muito por resolver com Raquel: «Ela tem direito a sentir, mas eu também…»

Há 2h e 15min

«Sinto que a Tatiana está a ser verdadeira contigo»: Há um novo amor na casa?

Há 2h e 33min

Raquel prejudica-se em prol dos outros? Tatiana acha que sim

Há 2h e 43min

Cláudio Ramos partilha fotografia que poucos esperavam ver e recebe mensagens de Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz

Há 2h e 46min

«Querem oprimir aquilo que eu quero dizer»: Tatiana deixa aviso aos colegas

Há 2h e 46min

Raquel continua em baixo e acaba em lágrimas novamente: «Não vale a pena…»

Há 3h e 9min

É difícil acreditar que é a mesma pessoa: Maria Botelho Moniz surpreende com as suas duas personalidades

Há 3h e 57min

Mais Vistos

Choque! Ex-concorrente morre de forma repentina aos 40 anos: «A vida nunca mais será a mesma»

Ontem às 21:45

Cristina Ferreira chocada com «a maior surpresa» do casamento de Ronaldo: «Nenhum de nós é parvo»

Ontem às 19:27

Um dos maiores galãs do Secret Story em Portugal anuncia separação. E faz pedido que dá que falar

Ontem às 20:15

É mãe de duas figuras marcantes da TVI e faz hoje anos: Adivinha quem é esta senhora?

Ontem às 18:23

Apaixonaram-se no "Big Brother", casaram em direto e tiveram uma filha: veja como estão Sérgio e Verónica 25 anos depois

16 ago, 17:29
Ver Mais

Notícias

Sónia Jesus sabe mais do que conta? A frase sobre Joana Diniz que está a dar que falar

Há 28 min

Em menos de um ano, já têm BMW novo, vivenda de sonho, negócio a dois e estão noivos: o romance que surpreende

Há 34 min

Cláudio Ramos partilha fotografia que poucos esperavam ver e recebe mensagens de Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz

Há 2h e 46min

É difícil acreditar que é a mesma pessoa: Maria Botelho Moniz surpreende com as suas duas personalidades

Há 3h e 57min

Cristina Ferreira surpreende ao revelar o que lhe aconteceu esta manhã: «Não me apetecia nada»

Hoje às 10:20
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Sónia Jesus sabe mais do que conta? A frase sobre Joana Diniz que está a dar que falar

Há 28 min

Em menos de um ano, já têm BMW novo, vivenda de sonho, negócio a dois e estão noivos: o romance que surpreende

Há 34 min

Cláudio Ramos partilha fotografia que poucos esperavam ver e recebe mensagens de Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz

Há 2h e 46min

É difícil acreditar que é a mesma pessoa: Maria Botelho Moniz surpreende com as suas duas personalidades

Há 3h e 57min

Cristina Ferreira surpreende ao revelar o que lhe aconteceu esta manhã: «Não me apetecia nada»

Hoje às 10:20
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

06:18

Momento de emoção interrompe nomeações e Nuno abre o coração: «Hoje é um dia difícil...»

Ontem às 00:51
03:00

Tatiana é nomeada pelo líder mas tudo pode mudar. Descubra o que esconde a concha

Ontem às 00:29
01:40

Pai de Vanessa reage ao segredo que a filha lhe escondeu durante anos e ninguém fica indiferente: «Quis passar por isso sozinha...»

16 ago, 23:43
03:53

Maria Botelho Moniz conforta Vanessa com palavras que a deixam em lágrimas: «Transforma tudo em algo positivo»

16 ago, 23:42
07:28

Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida

16 ago, 23:39
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro partilha vídeo especial e assume: "Viciado"

Há 3h e 14min

Sónia Jesus fala sobre importante novidade na vida de Joana Diniz: "Norte, ela está a chegar!"

Ontem às 21:18

Telmo Ferreira do 1.º Big Brother segue focado em missão nobre longe da TV

Ontem às 12:31

Francisco Monteiro "entala" amigo: "Tanto criticou..."

Ontem às 09:10

"Big Brother Verão": Miguel é expulso... e reagiu assim!

Ontem às 00:06
Ver Mais Outros Sites