Armazém do Big Brother em chamas? Leonardo lança confusão sobre noite escaldante

A estreia do Big Brother 2025, realizada na noite deste domingo, 23 de março, foi marcada por muitas surpresas e emoções. Apresentado por Cláudio Ramos, o Big Brother trouxe à tona os concorrentes que vão protagonizar esta nova edição. Leonardo Gerevini em conversa com os colegas no armazém, lança confusão sobre uma suposta noite romântica com Carina Frias.

Carina Frias, de 24 anos, natural de Viseu, é licenciada em Bioquímica e mestre em Genética Clínica Laboratorial. Atualmente à procura de uma nova oportunidade de trabalho, Carina é também uma "micro influencer" nas redes sociais e adora partilhar momentos com os seus seguidores. Embora acredite que a sua primeira impressão possa ser a de uma pessoa convencida e egoísta, define-se como simpática, embora com um "pavio curto" quando se trata de discutir assuntos pessoais.

Já Leonardo Gerevini, de 25 anos, natural de Chaves, trabalha atualmente num call center de um hospital privado. Licenciado em Ciências do Desporto e com um mestrado interrompido pela entrada no mercado de trabalho, Leonardo descreve-se como alguém com "muita personalidade". Ele vive com amigos estudantes e admite que as festas são uma parte importante da sua vida. Vaidoso e divertido, o seu bigode e o penteado "mullet" tornaram-se a sua marca registada. Solteiro e com grande sucesso entre as mulheres, Leonardo entrou no Big Brother com a intenção de se divertir e conquistar ainda mais atenção.

Esta manhã, 25 de março, uma alegada revelação chocante foi feita por Leonardo durante uma conversa com Micael. O concorrente disse que aconteceu algo escaldante entre ele e Carina durante a noite, mas o mais surpreendente é que, aparentemente, houve sinais de consentimento. A química entre os dois parece ter dado início a uma relação mais intima que só agora está a começar. Leonardo confessa aos colegas: «Ela tem tudo o que procuro!»

