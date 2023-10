Há 1h e 7min

Bruna Gomes arrasou em mais uma gala do Big Brother.

Em mais uma gala do Big Brother, mas desta vez cheia de reviravoltas, Bruna Gomes optou por usar um vestido cheio de cor: cor-de-rosa!

Um look arrasador e de princesa, ideal para todas as festas! O vestido encontra-se no site da Shein «Vestido Manga Fora do Ombro» e custa apenas 47 euros.

