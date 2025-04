Arrasou! Márcia Soares volta a mostrar o lado mais sensual e deslumbra com look ousado

Aconteceu este domingo mais uma gala do Big Brother 2025 e, como sempre, Márcia Soares, de 31 anos, arrasou na escolha do look para mais uma noite tão especial.

A comentadora escolheu um vestido curto em tons de preto e mostrou novamente o seu lado mais sensual e ousado, com um decote elegante que chamou todas as atenções.

O look de Márcia Soares é mais uma vez da autoria da estilista Fátima Lopes e somou elogios dos fãs e seguidores do Big Brother.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do visual deslumbrante de Márcia Soares.