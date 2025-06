Arrepiante: Ex-concorrente assinala aniversário do irmão que morreu com foto rara e mensagem emotiva

No dia 10 de junho, Igor Rodríguez assinalou o aniversário do irmão mais velho, Crys, que morreu há cerca de um ano. O ex-concorrente do Big Brother 2025 recorreu às redes sociais para partilhar uma foto rara com o irmão e uma mensagem emotiva.

«Hoje, 10 de junho, fazias 30 aninhos. Hoje era o dia de festejarmos juntos, hoje era esse dia, não estás cá visível mas sinto a tua presença todos os dias. Amo-te, irmão», escreveu, na rede social X (antigo Twitter).

Hoje 10 de junho fazias 30 aninhos, hoje era o dia de festejarmos juntos, hoje era esse dia, não estás cá visível mas sinto a tua presença todos os dias

Amo te irmão 💚🕊️ — Igor rodriguez (@igorRodriguezzz) June 10, 2025

No Instagram, Igor Rodríguez partilhou uma foto inédita com o irmão mais velho, em que este surge de cadeira de rodas. «O céu está em festa. Hoje é o teu dia, irmão. A saudade é imensa. Os teus sonhos são os meus sonhos», escreveu na legenda da publicação.

Percorra a nossa galeria e veja tudo