Ao Minuto

10:52
«Visão de jogo limitada»: Afonso desabafa e Ana Luísa aconselha-o - Big Brother
03:01

«Visão de jogo limitada»: Afonso desabafa e Ana Luísa aconselha-o

10:23
Ao acordar, Mariana Sá e Miguel escondem-se debaixo dos lençóis e o inevitável acontece - Big Brother
01:56

Ao acordar, Mariana Sá e Miguel escondem-se debaixo dos lençóis e o inevitável acontece

09:45
Reviravolta? Nuno admite gostar de Raquel: «Eu gosto de ti» - Big Brother
03:30

Reviravolta? Nuno admite gostar de Raquel: «Eu gosto de ti»

09:17
Postura de Raquel deixa Sara com os nervos à flor da pele: «Irrita-me» - Big Brother
03:58

Postura de Raquel deixa Sara com os nervos à flor da pele: «Irrita-me»

09:16
«Pode correr mal a brincadeira»: Após Especial, Afonso deixa aviso claro a Sara - Big Brother
05:18

«Pode correr mal a brincadeira»: Após Especial, Afonso deixa aviso claro a Sara

09:14
Tatiana não tem dúvidas em relação ao comportamento dos colegas: «Todos contra mim» - Big Brother
03:14

Tatiana não tem dúvidas em relação ao comportamento dos colegas: «Todos contra mim»

09:10
Aconteceu: Namorado de Joana fala publicamente e faz revelações inéditas - Big Brother
02:40

Aconteceu: Namorado de Joana fala publicamente e faz revelações inéditas

09:00
Amizade entre Nuno e Raquel no futuro? A opinião é unânime: «Não quero» - Big Brother
02:07

Amizade entre Nuno e Raquel no futuro? A opinião é unânime: «Não quero»

08:57
Tenso! Nuno mantem opinião: Raquel é falsa - Big Brother
02:26

Tenso! Nuno mantem opinião: Raquel é falsa

08:51
Nuno e Raquel falam sobre a noite que passaram juntos: «Dormimos agarradinhos» - Big Brother
03:30

Nuno e Raquel falam sobre a noite que passaram juntos: «Dormimos agarradinhos»

08:49
Familiar de Sara fala sobre o "triângulo da Malveira": «Só amizade» - Big Brother
02:01

Familiar de Sara fala sobre o "triângulo da Malveira": «Só amizade»

08:42
Tensão no ar: Nuno fala sobre «passar paninhos quentes» após discurso de Raquel - Big Brother
03:44

Tensão no ar: Nuno fala sobre «passar paninhos quentes» após discurso de Raquel

08:38
Em pleno direto, Francisco Monteiro faz revelação inédita: «Vou casar» - Big Brother
01:04

Em pleno direto, Francisco Monteiro faz revelação inédita: «Vou casar»

08:21
Ana Luísa deixa tudo em pratos limpos com Ventura: «És muito sentimental... ela não» - Big Brother
05:22

Ana Luísa deixa tudo em pratos limpos com Ventura: «És muito sentimental... ela não»

08:10
João confessa "medo" de perder os colegas por se dar com Tatiana- «Ou é amor ou é ódio» - Big Brother
05:08

João confessa "medo" de perder os colegas por se dar com Tatiana- «Ou é amor ou é ódio»

22:44
Afonso não cala a revolta com nomeação de Sara e recebe aviso dos colegas - Big Brother
03:24

Afonso não cala a revolta com nomeação de Sara e recebe aviso dos colegas

22:37
Junto de Sara, esta é a reação de Nuno ao "ver-se livre" de Raquel - Big Brother
01:04

Junto de Sara, esta é a reação de Nuno ao "ver-se livre" de Raquel

22:27
Depois de 24 horas juntos, Raquel e Nuno são bem sucedidos na missão. E estas são as melhores imagens - Big Brother
06:02

Depois de 24 horas juntos, Raquel e Nuno são bem sucedidos na missão. E estas são as melhores imagens

22:24
Nomeações agitam a casa: Saiba quem está em risco de sair do Big Brother Verão - Big Brother

Nomeações agitam a casa: Saiba quem está em risco de sair do Big Brother Verão

22:21
Afonso descobre nomeação e a reação não se fez esperar: «Já só quero saber a justificação» - Big Brother
02:15

Afonso descobre nomeação e a reação não se fez esperar: «Já só quero saber a justificação»

22:19
«Não estava à espera»: Sara fica surpreendida com atitude inesperada de João Ventura - Big Brother
05:04

«Não estava à espera»: Sara fica surpreendida com atitude inesperada de João Ventura

22:18
Reviravolta total: Sara usa o poder da troca e a decisão deixa qualquer um boquiaberto - Big Brother
05:04

Reviravolta total: Sara usa o poder da troca e a decisão deixa qualquer um boquiaberto

22:13
Desempate nas nomeações: Descubra as escolhas surpreendentes dos concorrentes - Big Brother
05:24

Desempate nas nomeações: Descubra as escolhas surpreendentes dos concorrentes

22:08
Tatiana é alvo de "ataque cerrado" por parte dos colegas. E só esta concorrente sai em sua defesa - Big Brother
09:50

Tatiana é alvo de "ataque cerrado" por parte dos colegas. E só esta concorrente sai em sua defesa

21:53
Nuno e Raquel protagonizam momento épico e não passa despercebido a Maria Botelho Moniz - Big Brother
01:05

Nuno e Raquel protagonizam momento épico e não passa despercebido a Maria Botelho Moniz

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Cristina Ferreira deixa mensagem enigmática ao lado de João Monteiro: «O que aí vem é muito desafiante»

Há 25 min

«Visão de jogo limitada»: Afonso desabafa e Ana Luísa aconselha-o

Há 1h e 9min

A notícia que está a chocar o país. Carolina Pinto quebra o silêncio: «Um medo que nenhuma família deveria sentir»

Há 1h e 18min

Ao acordar, Mariana Sá e Miguel escondem-se debaixo dos lençóis e o inevitável acontece

Há 1h e 38min

Poucos conseguem ter. Daniela Santo mostra nova compra de luxo e explica: «É um grande presente que me permiti»

Há 2h e 10min

Reviravolta? Nuno admite gostar de Raquel: «Eu gosto de ti»

Há 2h e 16min

Postura de Raquel deixa Sara com os nervos à flor da pele: «Irrita-me»

Há 2h e 44min

«Pode correr mal a brincadeira»: Após Especial, Afonso deixa aviso claro a Sara

Há 2h e 45min

Tatiana não tem dúvidas em relação ao comportamento dos colegas: «Todos contra mim»

Há 2h e 47min

Aconteceu: Namorado de Joana fala publicamente e faz revelações inéditas

Há 2h e 51min

Amizade entre Nuno e Raquel no futuro? A opinião é unânime: «Não quero»

Há 3h e 1min

Tenso! Nuno mantem opinião: Raquel é falsa

Há 3h e 4min

Mais Vistos

05:04

Reviravolta total: Sara usa o poder da troca e a decisão deixa qualquer um boquiaberto

Ontem às 22:18
01:04

Junto de Sara, esta é a reação de Nuno ao "ver-se livre" de Raquel

Ontem às 22:37

Esta praia fluvial portuguesa é procurada não só pela beleza, mas pelas suas águas curativas

27 jun 2025, 09:42
03:24

Afonso não cala a revolta com nomeação de Sara e recebe aviso dos colegas

Ontem às 22:44
01:56

Ao acordar, Mariana Sá e Miguel escondem-se debaixo dos lençóis e o inevitável acontece

Há 1h e 38min
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira deixa mensagem enigmática ao lado de João Monteiro: «O que aí vem é muito desafiante»

Há 25 min

A notícia que está a chocar o país. Carolina Pinto quebra o silêncio: «Um medo que nenhuma família deveria sentir»

Há 1h e 18min

Poucos conseguem ter. Daniela Santo mostra nova compra de luxo e explica: «É um grande presente que me permiti»

Há 2h e 10min

Nomeações agitam a casa: Saiba quem está em risco de sair do Big Brother Verão

Ontem às 22:24

Um ano depois de uma mera indecisão da irmã, Eva Pais surpreende-a com presente especial: «Ela vai-se lembrar...»

Ontem às 18:43
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

Ontem às 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Cristina Ferreira deixa mensagem enigmática ao lado de João Monteiro: «O que aí vem é muito desafiante»

Há 25 min

A notícia que está a chocar o país. Carolina Pinto quebra o silêncio: «Um medo que nenhuma família deveria sentir»

Há 1h e 18min

Poucos conseguem ter. Daniela Santo mostra nova compra de luxo e explica: «É um grande presente que me permiti»

Há 2h e 10min

Um ano depois de uma mera indecisão da irmã, Eva Pais surpreende-a com presente especial: «Ela vai-se lembrar...»

Ontem às 18:43

Em destino de eleição, Cristina Ferreira volta a declarar-se a João Monteiro: «A última é a mais especial»

Ontem às 17:10
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:24

Afonso não cala a revolta com nomeação de Sara e recebe aviso dos colegas

Ontem às 22:44
01:04

Junto de Sara, esta é a reação de Nuno ao "ver-se livre" de Raquel

Ontem às 22:37
06:02

Depois de 24 horas juntos, Raquel e Nuno são bem sucedidos na missão. E estas são as melhores imagens

Ontem às 22:27
05:04

Reviravolta total: Sara usa o poder da troca e a decisão deixa qualquer um boquiaberto

Ontem às 22:18
09:50

Tatiana é alvo de "ataque cerrado" por parte dos colegas. E só esta concorrente sai em sua defesa

Ontem às 22:08
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother chora morte do pai: «Faltou-me um simples: 'Parabéns, filho'»

Há 2h e 42min

Mão cheia de nomeados no "Big Brother Verão": um destes cinco concorrentes vai ser expulso!

Ontem às 22:29

Após aniversário, Francisco Macau assume "vazio": "Faltou-me um simples..."

Ontem às 19:38

Francisco Monteiro revela sonho com a namorada... longe de Portugal!

Ontem às 17:28

"Amo-te": já viu quem se declarou a Marcia Soares?

Ontem às 17:21
Ver Mais Outros Sites