As fotografias mais sensuais e «atrevidas» de Gabriel Sousa! Veja as imagens escaldantes

Veja a galeria!

Foi há cerca de duas semanas que Gabriel Sousa foi expulso pelos portugueses.

Recorde-se que o ex-concorrente criou uma forte ligação com David Maurício mas acabaram por se afastarem ao longo do programa. Relembre-se da conversa que Gabriel Sousa teve no programa «Dois às 10» com Cláudio Ramos sobre este assunto.

O apresentador foi direto com Gabriel: “Apaixonaste-te pelo David?”, ao que Gabi respondeu: «Tinha um sentimento muito grande por ele (...) Mas paixão não». Ainda assim, admitiu: «Senti que podia ser mútuo».

Após a sua saída da casa mais vigiada do País, Gabriel Sousa tem-se mostrado bastante ativo nas redes sociais, mas já não é de agora. Percorremos o Instagram do ex-concorrente e preparámos uma galeria para si com as fotografias mais sensuais de Gabriel!

Veja tudo aqui!