As fotos das férias de Liliana Filipa em Palermo: um paraíso na Europa que não é assim tão caro

Liliana Filipa esteve recentemente a aproveitar umas férias de sonho em Palermo, na Sicília, e deixou os fãs rendidos às paisagens que por lá encontrou. Aquela ilha italiana é cada vez mais um destino de eleição para passar férias e, espante-se: os voos não são nenhum balúrdio!

Segundo as plataformas de pesquisa de voos, as viagens de Lisboa para Sicília rondam os 100 euros em época alta - agora no verão - e este é um destino que agrada a todos: é rico em história, monumentos, tem uma cultura diversificada, paisagens naturais de cortar a respiração, praias e a gastronomia é única. A juntar a tudo isto, o clima é mediterrânico, o que faz com que se tenha tornado um dos destinos preferidos dos turistas europeus durante a estação quente.

Além de tudo isto, o povo siciliano é conhecido pela sua hospitalidade e os alojamentos locais são bastante acessíveis - segundo a Trivago, existem quartos naquela região a partir dos 50 euros por noite.

Percorra a nossa galeria e roa-se de inveja destas férias de sonho de Liliana Filipa