As imagens captaram: O beijo de Nuno Brito e Lisa Shincariol em direto

Beijo inesperado! Nuno Brito e Lisa Schincariol surpreenderam ao trocar um beijo em direto no Big Brother. Depois de dias marcados por tensão, acusações e lágrimas, o Big Brother voltou a surpreender tudo e todos com um momento inesperado: Nuno Brito e Lisa Schincariol trocaram um beijo… em direto! A situação aconteceu durante o Última Hora com Alice Alves, e apanhou os comentadores e a apresentadora completamente desprevenidos. Entre sorrisos cúmplices e olhares intensos, Nuno e Lisa acabaram por se aproximar e protagonizar um gesto que ninguém esperava, especialmente depois das duras palavras trocadas nos últimos dias. O beijo está a gerar polémica nas redes sociais, com fãs divididos entre os que acreditam numa verdadeira reaproximação e os que veem tudo como mais uma jogada de mestre. Relembre-se que: Lisa Schincariol viveu um momento de grande tensão no Big Brother e acabou por desabar em lágrimas após as críticas de Nuno Brito. «Estava prestes a saltar-me a tampa e isso não era nada bom», confessou a concorrente, visivelmente abalada, ao sentir que Nuno estaria a tentar «pintar uma imagem que não era real». Manuel Rodrigues prestou apoio à colega, enquanto Diogo Bordin tentou aconselhá-la em relação ao jogo. Veja o vídeo:

Do outro lado, Nuno Brito acusou Lisa de se ter aproximado dele por jogo e de, num futuro próximo, se vir a aproximar de Luís Gonçalves por estratégia, por o considerar um jogador forte. Em conversa com Carolina Braga e Solange Tavares, o concorrente afirmou que Lisa tinha sido «muito esperta» na forma como lidou com ele e garantiu que não pretendia manter mais brincadeiras com a colega.

Já numa troca de impressões com Diogo e Manuel, classificou a atitude de Lisa como um «jogo baixo».

O conflito entre os dois está a abalar a convivência na casa do Big Brother e promete marcar os próximos episódios, à medida que as alianças e rivalidades se tornam cada vez mais evidentes.

