As imagens carinhosas e emocionantes do grande reencontro de João Oliveira e Carolina Nunes! Veja aqui

Carolina Nunes e João Oliveira são um casal que se conheceram e apaixonaram-se no Big Brother 2024. No momento em que João Oliveira foi expulso, o «casal» protagonizou um momento emocionante no estúdio.

Na sua conta pessoal, Carolina Nunes já se tinha declarado a João Oliveira com um bonito post de fotografias juntos, e escreveu: «João! Nunca imaginei participar num reality show e conseguir encontrar uma pessoa lá dentro que me percebesse melhor do que muitas pessoas cá fora! Carolina e João é isto! Risos, sorrisos e bons momentos. Partilho poucos, mas valiosos momentos da Carol e do João. Quero continuar a partilhar cá fora todos os bons sentimentos que dentro da casa da Malveira cresceram e isso só nós sabemos! Agradeço de coração a todas as pessoas que sempre apoiaram esta bonita relação e de forma natural, que foi como ela começou, ela vai continuar…» Veja aqui:

João Oliveira foi o concorrente expulso da passada gala do Big Brother, dia 23 de junho. O concorrente abandonou o jogo na semi-final, dado que falta apenas uma semana para ficarmos a conhecer o vencedor desta edição do reality show. Entre possíveis vencedores, sabemos que Daniela Ventura e Inês Morais possuem o passaporte para a final, podendo respirar de alívio até ao próximo domingo. Em votações, para uma expulsão inédita que irá ocorrer durante esta semana, estão em risco de abandonar o jogo antes da final: André Silva, Fábio Caçador e David Maurício.

Em exclusivo para o Instagram da TVI, João Oliveira reagiu ao momento em que se reencontrou com Carolina, em direto na gala: «Aquele beijo soube a muito». Ao ser confrontado com a questão «Sentes que encontraste o amor no Big Brother?», João revelou acreditar que sim: «Espero que as coisas corram bem (...) Quiçá para sempre».