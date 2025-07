As imagens mais sensuais de Jéssica que nunca viu, a concorrente que está no Big Brother Verão com o ex-namorado

Jéssica Vieira, de 29 anos, nasceu em Lisboa, mas cresceu em Matosinhos.

Tornou-se conhecida do grande público ao entrar no Secret Story, com o segredo “Vivi em 14 casas diferentes durante a adolescência", e rapidamente conquistou seguidores pelo seu estilo descomplicado, sentido de humor e autenticidade. A

sua passagem pelo programa revelou uma mulher determinada, resiliente e com grande capacidade de adaptação. Foi ainda tema de destaque ao formar casal com Afonso Leitão, o que envolveu um pedido oficial de namoro dentro da Casa. Mas a relação não se manteve cá fora e terá terminado há poucos meses.

Agora quer entrar no Big Brother Verão, pois sente que ficou muito por dizer e fazer. Pretende ser mais opinativa e mais aguerrida, e dar menos espaço às amizades e ao amor. Entra com expectativas altas e, claro, vontade de ganhar.

