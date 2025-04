As imagens mais surpreendentes do confronto aceso entre Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues, e a reação inédita dos concorrentes

No dia de 15 de abril, o ambiente aqueceu – e muito – dentro da casa do Big Brother 2025. Esta galeria revela os momentos mais intensos da discussão que envolveu Luís Gonçalves, Manuel Rodrigues e Solange Tavares, com reações surpreendentes por parte dos colegas.

Nas imagens, é possível ver Solange a confrontar Luís, visivelmente exaltada, enquanto Carolina Braga intervém com duras críticas. Luís tenta manter a compostura, mas o confronto escala rapidamente quando Nuno Brito e Manuel Rodrigues se juntam aos ataques.

A tensão é visível nos rostos. Luís acusa Manuel de ser venenoso e lança um alerta, enquanto o resto da casa assiste... a rir-se. Sim, as expressões dos colegas ao fundo dizem tudo – e mostram como, às vezes, dentro da casa, o choque pode ser levado com leveza por uns e com peso por outros.

No exterior, a história continua. Solange critica Luís, que aparece de surpresa e pede uma conversa a sós – não sem antes mandar uma provocação a Igor Rodriguez, que responde de forma firme: “Não cresças para cima de mim.”