As imagens que estão a dar que falar: o momento em que Luís Gonçalves é mordido por Manuel Rodrigues no Big Brother

O ambiente aqueceu — e de que maneira — dentro da casa do Big Brother! As imagens que agora lhe mostramos captam o momento exato em que Luís Gonçalves é surpreendido por um gesto inesperado de Manuel Rodrigues… uma mordidela no ombro, durante um alegado abraço.

A sequência visual, transmitida durante o Especial desta quarta-feira, dia 16 de abril, conduzido por Cláudio Ramos, deixou os concorrentes — e os telespectadores — em choque. Numa altura em que as tensões já eram visíveis, ninguém esperava um comportamento tão insólito.

Nas imagens, é possível ver Manuel a aproximar-se de Luís com aparente boa disposição. Mas, num instante, tudo muda: o gesto transforma-se num momento de desconforto, e Luís reage de imediato, visivelmente indignado.

"Ele vem com a boca cheia de água e morde-me. Deixou-me água a escorrer pelo corpo... Isto é normal para alguém?", reagiu Luís.

Percorra a galeria e veja, passo a passo, um dos momentos mais polémicos desta edição. Desde o instante da mordidela, até às reações dos colegas dentro da casa, cada imagem revela a tensão que se vive entre os dois concorrentes — um confronto que promete dar que falar nos próximos dias.

Enquanto Manuel se justifica, acusando Luís de o provocar com "coisas pequenas", a casa reage. Um episódio que, mais uma vez, mostra que no Big Brother tudo pode acontecer… até o impensável.