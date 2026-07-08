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«Os meus fãs são loucos»: Raquel fala com João e deixa no ar a força que poderá ter fora da casa
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Maria Botelho Moniz dá recado aos concorrentes e esta foi a reação: «Quem fecha a boca, a câmara não está lá»
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«Egoístas». Casa fica a saber que Mariana Salgueiro gastou o dinheiro todo e entra em choque
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Mariana Sá admite a Sara gostar mais de estar na Casa da Avó: «Vais lá para fora e esquecem-se de nós»
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Raquel diz ter pessoas «poderosas» fora da casa e garante: «Mariana Salgueiro vai ser expulsa»
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Este é o resumo do leilão que vai instalar o caos na casa. Mariana Salgueiro acaba com o prémio
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No escuro da noite e bem juntinhos na mesma cama. Miguel diz estar ‘louco’ por Mariana Sá
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Raquel, Íris e Vanessa dão tolerância zero a Sara e Mariana Salgueiro: «Eu tenho pessoas poderosas lá fora...»
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