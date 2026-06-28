As primeiras imagens das férias de Cristina Ferreira em Bali escondem um detalhe muito especial

Cristina Ferreira já chegou a Bali para umas férias muito especiais. A apresentadora da TVI revelou que o destino foi escolhido pelo filho, Tiago, para celebrar um momento marcante da sua vida.

As férias de Cristina Ferreira já começaram e o destino não podia ser mais especial. A apresentadora da TVI viajou até Bali, na Indonésia, acompanhada pelo filho, Tiago, e partilhou os primeiros registos da escapadinha através das stories do Instagram.

Entre as imagens publicadas, é possível ver o ecrã do avião a transmitir o jogo de Portugal no Mundial de Futebol de 2026, alguns recantos paradisíacos de Bali, e, já no hotel, uma mensagem que explica o verdadeiro significado da viagem.

«Foi o Tiago que escolheu o destino. Esta é a primeira viagem com 18 anos. Vamos celebrar a vida em família. Ainda agora começou. Esta deu trabalho», escreveu Cristina Ferreira, revelando que esta escapadinha assinala uma nova etapa na vida do filho e da família.

Ao que tudo indica, os próximos dias prometem ser de descanso, celebração e muitas paisagens de sonho, que a comunicadora deverá continuar a partilhar com os seguidores.

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