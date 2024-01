As primeiras imagens de Francisco Monteiro, após desistir do Big Brother... com companhia especial!

Há 1h e 59min

Depois de ter desistido do Big Brother - Desafio Final, Francisco Monteiro revelou uma fotografia ao lado de alguém muito especial… Veja tudo aqui!

Esta segunda-feira, 29 de janeiro, durante uma emissão especial com Cláudio Ramos, Francisco Monteiro decidiu desistir do jogo.

O concorrente desabou em lágrimas ao ouvir as palavras dos colegas, que também não contiveram a emoção. A desistência de Francisco Monteiro não deixou ninguém indiferente, dentro e fora da casa. Nas redes sociais, foram vários os ex-concorrentes de Reality shows que reagiram à decisão do vencedor do Big Brother 2023.

No «Dois às 10» desta terça-feira, 30 de janeiro, Francisco Monteiro esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e revelou as razões que o levaram a desistir do programa.

Depois das emoções dos últimos dias, Francisco Monteiro parece estar e a procurar conforto junto da família. Nas redes sociais, o ex-concorrente revelou uma fotografia ao lado da mãe.