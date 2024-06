Bárbara Gomes faz subir a temperatura com fotos em biquíni reduzido! Veja o lado mais ousado da ex-concorrente

Percorra esta galeria repleta das fotografias mais sensuais da ex-concorrente do «Big Brother 2024». Vai ficar de queixo caído...

Sábado, dia 20 de abril, foi o último dia de Bárbara Gomes na casa. Três concorrentes novos entraram na casa, mas só dois tiveram a oportunidade de continuar no jogo.

Bárbara Gomes, Gil Teotónio e Inês Morais estavam nomeados e, por isso, estavam em risco de sair da casa mais vigiada do país. Durante a semana foi aberta uma votação gratuita na aplicação oficial do Big Brother, para que o público pudesse votar no concorrente que queria manter na casa. ´

Na gala, Claúdio Ramos revelou que o concorrente expulso foi… Bárbara Gomes! A concorrente foi expulsa com 46% dos votos.

Fora da casa, Bárbara Gomes tem arrancado elogios nas redes sociais! Com mais de 17 mil seguidores, a ex-concorrente tem deixado todos rendidos. Percorra esta galeria com as suas novas fotografias mais sensuais!