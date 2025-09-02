Bárbara Parada arrasa com vestido cheio de rendas e transparências: só custa 30 euros e está quase esgotado

Bárbara Parada já nos habituou à sua sensualidade, mas recentemente 'explodiu' a Internet com um visual mega sexy (e arrojado) que escolheu para uma saída à noite.

Para a ocasião, a influenciadora, de 24 anos, usou um vestido comprido preto de alças, com um decote acentuado e rendas transparentes na zona da barriga, das costas e das pernas. O modelito é da Fashion Nova e está a preço de saldo: custa 30 euros. Mas, se quiser ter um vestido igual ao de Bárbara, apresse-se, porque o modelo está quase esgotado.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias do visual em questão

Bárbara Parada partilhou algumas fotografias do look nas redes sociais e os fãs ficaram rendidos à sensualidade da jovem nortenha. «Que deusa ❤️‍🔥», «a mais linda, que arraso 😍❤️», «Cada vez está mais bela, Francisco mima muito esta mulher ela é linda linda, é este o motivo de muita inveja», «Que mulher linda», «Não se aguenta 😍», «Perfeita, nunca erras», «Elah, poderosa 🔥», «És fofinha 🌷o teu brilho 🌞 incomoda quem vive na escuridão», pode ler-se, na caixa de comentários.

Francisco Monteiro também não ficou indiferente à sensualidade de Bárbara Parada e comentou a publicação com dois emojis especiais: «👸🏼❤️».

Dias mais tarde, Bárbara Parada publicou um vídeo com o mesmo visual e o namorado voltou a reagir. «Modelo incrível.. nem a falta de talento do câmara consegue tirar qualidade 🤷🏻‍♂️», escreveu Zaza, como é carinhosamente tratado.