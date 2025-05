Bárbara Parada e Francisco Monteiro mais apaixonados do que nunca! A foto íntima cheia de cumplicidade

A aproveita o bom tempo deste início de semana, Bárbara Parada decidiu rumar ao Algarve para desfrutar de uns dias de descanso.

A ex-concorrente do Big Brother e do Desafio Final não está sozinha e mostrou-se ao lado do namorado, Francisco Monteiro, numa publicação que fez nas redes sociais.

Na imagem partilhada por Bárbara Parada, a jovem e Francisco Monteiro mostram-se felizes e muito cúmplices.

Bárbara Parada celebra aniversário em companhia especial

No passado sábado, 10 de maio, Bárbara Parada celebrou o seu 24º. aniversário na companhia dos amigos e do namorado.

A ex-concorrente do Big Brother deslumbrou com um vestido preto curto, justo e cheio de elegância, que não deixou ninguém indiferente. Entre risos e muito carinho, o destaque da noite foi mesmo a cumplicidade entre Bárbara e Francisco, que trocaram olhares apaixonados.