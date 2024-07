DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Bárbara Parada ruma à Grécia e Francisco Monteiro viaja para o Algarve. Veja as primeiras fotografias

Hoje às 15:31

Francisco Monteiro rumou ao sul do País para uns dias de férias e mostrou as fotografias nas redes sociais. Já Bárbara Parada viajou para a Grécia com uma amiga.