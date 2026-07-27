Barbeiro de Cristiano Ronaldo não fica diferente ao casamento de Gonçalo Ramos. E as imagens mostram porquê

O casamento de Gonçalo Ramos e Margarida Amaral Domingues é um dos temas mais comentados nas redes sociais. A cerimónia, realizada no passado sábado, 25 de julho, reuniu familiares e amigos do casal e deu origem a inúmeras partilhas, que rapidamente conquistaram os fãs.

Entre fotografias da cerimónia, da festa e dos momentos mais especiais do dia, foram muitas as figuras conhecidas que fizeram questão de deixar uma mensagem de felicitações aos recém-casados.

Uma das reações que não passou despercebida foi a de Sandro, ex-concorrente do Secret Story, que se tornou conhecido do grande público por ser barbeiro de vários futebolistas de renome, entre eles Cristiano Ronaldo.

Na caixa de comentários de uma das publicações do casamento, Sandro deixou uma curta, mas sentida mensagem: "Muitas felicidades".

Recorde-se que o casamento de Gonçalo Ramos foi amplamente acompanhado nas redes sociais, com várias imagens do enlace a tornarem-se virais ao longo do fim de semana.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens deste dia especial.