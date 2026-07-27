Barbeiro de Cristiano Ronaldo não fica diferente ao casamento de Gonçalo Ramos. E as imagens mostram porquê

Ao Minuto

16:42
Em conversa com Boris, Joana admite que quer conversa com Nuno - Big Brother
03:01

Em conversa com Boris, Joana admite que quer conversa com Nuno

16:37
Depois de falar sobre inseguranças na casa, Joana garante: «Eu não dou ponto sem nó» - Big Brother
05:08

Depois de falar sobre inseguranças na casa, Joana garante: «Eu não dou ponto sem nó»

16:31
Boris tranquiliza Joana: «Só tens de estar em paz contigo» - Big Brother
01:43

Boris tranquiliza Joana: «Só tens de estar em paz contigo»

16:21
Tatiana, Sara, Boris e Nuno lamentam saída de Joaquim - Big Brother
06:03

Tatiana, Sara, Boris e Nuno lamentam saída de Joaquim

16:12
Depois de polémica, Boris admite: «Tenho medo de ser mal interpretado lá fora» - Big Brother
10:24

Depois de polémica, Boris admite: «Tenho medo de ser mal interpretado lá fora»

14:19
Tatiana implacável: «Estão a tentar derrubar pessoas que acham uma ameaça com um jogo baixo e sujo» - Big Brother
04:11

Tatiana implacável: «Estão a tentar derrubar pessoas que acham uma ameaça com um jogo baixo e sujo»

14:15
Nuno critica postura de Joana e Sara atira: «Não deviam aguardar uma gala para fazer o que fizeram» - Big Brother
04:02

Nuno critica postura de Joana e Sara atira: «Não deviam aguardar uma gala para fazer o que fizeram»

14:11
Tatiana defende: «Não é crime termos sentimentos por uma pessoa mesmo que seja casada» - Big Brother
04:27

Tatiana defende: «Não é crime termos sentimentos por uma pessoa mesmo que seja casada»

14:05
Sara propõe que o almoço seja «para abrir o jogo e deixarmos de ser invisíveis» - Big Brother
01:40

Sara propõe que o almoço seja «para abrir o jogo e deixarmos de ser invisíveis»

13:58
Sara convida colegas para o almoço do líder. Conheça os contemplados - Big Brother
01:12

Sara convida colegas para o almoço do líder. Conheça os contemplados

12:42
Tatiana para Ana Luísa: «Outras situações que nem eram contigo, tu foste contra mim» - Big Brother
11:35

Tatiana para Ana Luísa: «Outras situações que nem eram contigo, tu foste contra mim»

12:41
Tatiana confronta Ana Luísa com «a história da manipulação». E a tensão cresce - Big Brother
11:38

Tatiana confronta Ana Luísa com «a história da manipulação». E a tensão cresce

12:36
Afonso e João Ventura na ‘má-língua’ sobre Tatiana: «Ontem estava a rasgar-te, hoje é tua amiga» - Big Brother
05:50

Afonso e João Ventura na ‘má-língua’ sobre Tatiana: «Ontem estava a rasgar-te, hoje é tua amiga»

11:44
«Não estou habituado»: João Ventura emociona-se com elogios e Tatiana abre o coração ao colega - Big Brother
11:13

«Não estou habituado»: João Ventura emociona-se com elogios e Tatiana abre o coração ao colega

11:34
Postura de Tatiana é o centro da dinâmica e a tensão com Ana Luísa aumenta: «Jamais faria o que fizeste comigo» - Big Brother
16:31

Postura de Tatiana é o centro da dinâmica e a tensão com Ana Luísa aumenta: «Jamais faria o que fizeste comigo»

11:21
Joana é a avózinha da casa e não deixa nada por dizer aos netinhos: «Fala e não entendemos nada» - Big Brother
18:13

Joana é a avózinha da casa e não deixa nada por dizer aos netinhos: «Fala e não entendemos nada»

10:51
Ventura explica “explosão” com Tatiana: «Mulheres que me tentam calcar, manipular, já me calei muitas vezes» - Big Brother
03:46

Ventura explica “explosão” com Tatiana: «Mulheres que me tentam calcar, manipular, já me calei muitas vezes»

10:45
Ariana e Diogo são tema no Big Brother Verão: «Nunca faria isso a outra mulher» - Big Brother
01:53

Ariana e Diogo são tema no Big Brother Verão: «Nunca faria isso a outra mulher»

10:43
Raquel sobre Tatiana: «Está a mexer com a dignidade de uma mulher». Ventura atira: «É muito perigoso» - Big Brother
04:47

Raquel sobre Tatiana: «Está a mexer com a dignidade de uma mulher». Ventura atira: «É muito perigoso»

10:32
Ana Luísa implacável com Tatiana: «Demasiado altiva, ela quer o programa para ela» - Big Brother
03:18

Ana Luísa implacável com Tatiana: «Demasiado altiva, ela quer o programa para ela»

10:12
Amor no ar: Mariana Sá e Miguel em carinhos matinais - Big Brother
01:12

Amor no ar: Mariana Sá e Miguel em carinhos matinais

01:57
Ventura fica fora de si e grita com Tatiana: «Não assumes a porcaria que fazes, tu não páras!» - Big Brother
01:21

Ventura fica fora de si e grita com Tatiana: «Não assumes a porcaria que fazes, tu não páras!»

01:53
Mariana Sá em confronto com Tatiana: «Posso falar?» (…) «Não ponhas palavras na boca que não existem» - Big Brother
01:10

Mariana Sá em confronto com Tatiana: «Posso falar?» (…) «Não ponhas palavras na boca que não existem»

01:47
Tatiana esclarece a Boris: «Em momento nenhum foi posta em causa a tua fidelidade, o teu casamento» - Big Brother
02:42

Tatiana esclarece a Boris: «Em momento nenhum foi posta em causa a tua fidelidade, o teu casamento»

01:44
Boris «triste» com o boato: «Pode aniquilar uma relação, eu sou casado, tenho filhos (…) é lamentável» - Big Brother
04:25

Boris «triste» com o boato: «Pode aniquilar uma relação, eu sou casado, tenho filhos (…) é lamentável»

Acompanhe ao minuto

Barbeiro de Cristiano Ronaldo não fica diferente ao casamento de Gonçalo Ramos. E as imagens mostram porquê

  • Big Brother
Uma reação que não passou despercebida.

O casamento de Gonçalo Ramos e Margarida Amaral Domingues é um dos temas mais comentados nas redes sociais. A cerimónia, realizada no passado sábado, 25 de julho, reuniu familiares e amigos do casal e deu origem a inúmeras partilhas, que rapidamente conquistaram os fãs.

Entre fotografias da cerimónia, da festa e dos momentos mais especiais do dia, foram muitas as figuras conhecidas que fizeram questão de deixar uma mensagem de felicitações aos recém-casados.

Uma das reações que não passou despercebida foi a de Sandro, ex-concorrente do Secret Story, que se tornou conhecido do grande público por ser barbeiro de vários futebolistas de renome, entre eles Cristiano Ronaldo.

 

Na caixa de comentários de uma das publicações do casamento, Sandro deixou uma curta, mas sentida mensagem: "Muitas felicidades".

Recorde-se que o casamento de Gonçalo Ramos foi amplamente acompanhado nas redes sociais, com várias imagens do enlace a tornarem-se virais ao longo do fim de semana.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens deste dia especial.

Mais Fotos

Cristina Ferreira mostra momento único vivido com João Monteiro

25 jul, 19:15

Ex-concorrente surpreende com transformação impressionante. E estas fotos provam-no

25 jul, 13:18

Aparência de Ruth Marlene é tema. As imagens de que todos falam

23 jul, 15:52

Nova paixão de Daniel Gregório revelada: saiba quem é a nova namorada

23 jul, 10:49

Do verde ao ruivo: Íris já teve vários visuais. E estas fotos provam-no

22 jul, 16:17

Champanhe, tablet, pratos de chef e máscaras de dormir: Jéssica Jeremias viaja em classe executiva e o luxo reina

20 jul, 15:42
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Mundo dos realities em choque! Um dos casais mais queridos anuncia separação: «Nunca imaginei»

Hoje às 10:10

Já não esconde! Jéssica Vieira publica primeira foto ao lado do novo amor

Ontem às 17:35

A dias de fazer 36 anos, Marco Costa mostra o seu «melhor investimento» e surpreende: «A paz que me dá»

Hoje às 09:35

Novidade! Sete meses após serem pais, Rúben e Tatiana Boa Nova surpreendem todos: «queremos partilhar convosco»

Ontem às 18:02

Em noite de dupla expulsão, saiba quem foi o segundo concorrente a abandonar a casa

Hoje às 00:05
Ver Mais

Notícias

Noiva de Gonçalo Ramos deslumbrou no casamento. E esta cara da TVI ficou rendida: «Maravilhosa»

Hoje às 12:19

Após confirmar fim da paixão que começou num reality da TVI, este ex-concorrente mostra novo amor

Hoje às 10:41

Mundo dos realities em choque! Um dos casais mais queridos anuncia separação: «Nunca imaginei»

Hoje às 10:10

A dias de fazer 36 anos, Marco Costa mostra o seu «melhor investimento» e surpreende: «A paz que me dá»

Hoje às 09:35

Em noite de dupla expulsão, saiba quem foi o segundo concorrente a abandonar a casa

Hoje às 00:05
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

24 jul, 21:17
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

24 jul, 19:51
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

24 jul, 19:49
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

24 jul, 19:43
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

24 jul, 19:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother All Stars": está a chegar o novo reality show da TVI!

Há 1h e 5min

"Big Brother Verão" passa por reviravolta!

Há 1h e 40min

Jéssica Vieira reage a importante decisão de Marcia Soares

Hoje às 11:47

Ao lado de companhia especial, Francisco Macau desabafa: "Percebemos demasiado tarde..."

Hoje às 11:15

Apaixonada, Jéssica Vieira revela: "Estamos em lua de mel"

Hoje às 11:06
Ver Mais Outros Sites