Barriga de grávida? Marie deixa fãs intrigados com nova publicação nas redes sociais

Marie voltou a captar a atenção dos fãs com uma partilha que está a gerar inúmeras reações nas redes sociais. A ex-concorrente do Big Brother Famosos e do Dilema publicou uma nova fotografia no Instagram onde surge a posar de perfil, com a barriga em evidência, um detalhe que rapidamente deu origem a várias especulações.

Sem qualquer legenda esclarecedora sobre o significado da publicação, muitos internautas acreditam que Marie está grávida.

Contudo, até ao momento, Marie não fez qualquer anúncio nesse sentido. A publicação não é acompanhada por nenhuma confirmação e a influenciadora também não esclareceu nada.

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