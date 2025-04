Bastou uma lágrima. Nuno Brito tocou milhares de pessoas: «Foi o fim da linha…»

Chegou um dos momentos mais marcantes de todas as edições do Big Brother: a Curva da Vida. Hoje ficámos a saber um pouco mais da vida de Nuno Brito. O concorrente recordou um passado traumático, a sua relação conturbada com a mãe, as várias inseguranças que sentia... e o momento em que chegou ao "fundo do poço". Após um período muito negro da sua vida, Nuno conseguiu arranjar forças e recuperar-se.

O concorrente revela que foi um "acidente", e que os seus pais não estavam preparados para ter um filho. Nuno fala da relação complicada que viveu com a mãe, e diz que nunca a chamou de "mãe", mas antes, pelo seu próprio nome.

Nuno Brito diz ter sido alvo de racismo, e revela ter sido chamado de "macaco", entre outras ofensas, o que aumentou a sua sensação de baixa autoestima. Recorde-se que, dentro da casa do Big Brother, o concorrente já tinha feito uma partilha comovente, quando disse em frente aos colegas: «A minha mãe já me disse que era muito feio», o que revela que o personal trainer sofria de baixa autoestima.

O concorrente de Vila Nova de Gaia revela que chegou a ter "graves problemas de acne" e que tinha "vergonha" de falar com mulheres, aliás, era "incapaz" de se aproximar de uma mulher.

Um dos piores capítulos da sua vida chegou na altura da faculdade... em que se viu obrigado a desistir: "Tinha que escolher se almoçava ou se jantava", e acrescenta "começava a pensar que já era o fim". O concorrente remata com uma frase impactante: "Escrevi uma carta e para mim foi o fim da linha (...) Mais 15 segundos e já não sobrevivias", revela.

Após este período muito negro da sua vida, o concorrente revela que começou um "novo Nuno", em paz, feliz, e com dois filhos por quem tem um "amor sem fim".

Depois de mostrar a sua curva da vida, Nuno Brito reage a essas mesmas imagens, e revela que foi a "primeira vez" que falou de alguns temas desse mesmo segmento.

Nuno Brito tem 37 anos e vem de Vila Nova de Gaia. Nasceu em Cabo Verde, na cidade da Praia, ilha de Santiago. Está a tirar uma licenciatura em engenharia mecânica, porque é um sonho antigo! Neste momento também é personal trainer. Tem dois filhos, com quem tem uma relação muito próxima. Diz ser ponderado e pensa primeiro no que vai dizer. Os amigos, dizem que tem um coração gigante e onde está, enche sempre uma sala!

Nuno Brito tem uma presença forte e diz ser muito carismático, e acima de tudo, defende a igualdade de direitos!

