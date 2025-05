Beijos calientes e lençóis a ondular: Os momentos mais escaldantes dos realities que o vão deixar de queixo caído

Os reality shows portugueses têm sido palco de emoções intensas, discussões acaloradas, amizades improváveis... e claro, momentos de pura paixão que deixam os espectadores colados ao ecrã.

Ao longo dos anos, vários casais formados dentro da casa mais vigiada do país — seja no Big Brother, no Triângulo, ou no Secret Story — protagonizaram cenas tão quentes que quase fizeram ferver os ecrãs de televisão por todo o país.

Beijos ardentes, corpos entrelaçados e lençóis em movimento marcaram a história da televisão portuguesa de forma inesquecível.

Os romances mais escaldantes

N'O Triângulo, que estreou em 2023, Sara Sistelo e Moisés Figueira tornaram-se o casal mais comentado da edição. A química entre os dois era palpável desde os primeiros dias, mas quando finalmente se entregaram à paixão, o momento foi tudo menos discreto.

Os lençóis ondularam e até fora deles, um strip fez subir a temperatura ao máximo. Estes momentos escaldantes elevaram o termómetro do programa e geraram uma onda de comentários nas redes sociais.

Já no Big Brother: A Revolução, em 2020, ficámos a conhecer Jéssica Fernandes e Renato, um casal que os fãs rapidamente adotaram.

O romance atingiu o auge em noites de cumplicidade e carícias que deixaram o público dividido entre o entusiasmo e o embaraço. Os beijos prolongados e os momentos partilhados à vista de todos não deixaram dúvidas: a paixão entre os dois era intensa e real.

Outro par que deixou marca foi o de Diogo Cunha e Ana Catharina, do Big Brother 2020. A sua relação foi construída de forma mais lenta e inesperada, mas quando a ligação emocional se transformou em desejo físico, os beijos foram tudo menos tímidos.

Escaldantes e apaixonados, os dois concorrentes mostraram ao público que a paixão pode surgir mesmo nos ambientes mais inusitados e sob o olhar constante das câmaras.

Estes não foram casos isolados. A história dos reality shows em Portugal está repleta de cenas que fizeram subir a temperatura: desde encontros noturnos à socapa até trocas de olhares carregados de tensão. Em cada edição, parece haver sempre um casal pronto para fazer história... ou pelo menos, para fazer os lençóis ondular.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si veja as imagens destes e muitos outros momentos escaldantes dos reality shows dos últimos tempos.