Bernardina Brito põe conhecido cantor internacional a dançar a sua música. E a Internet ‘explode’

Bernardina Brito está novamente no centro das atenções — e desta vez por um motivo que está a deixar os fãs em êxtase. A ex-concorrente de reality-shows partilhou nas suas redes sociais um vídeo onde o cantor brasileiro Zé Felipe aparece a dançar um música sua.

O vídeo, divulgado no Instagram da nortenha, foi suficiente para incendiar a Internet: «E será que o Zé Felipe dançou o Tira a mão da minha Xuxa? 🤔 Vejam até ao fim e deixem o vosso ❤️ e não se esqueçam de identificar o Zé», escreveu.

«Obrigado pelo convite para estar presente neste Mega Show e ter o privilégio de conher o Zé, que posso-vos dizer que é um ser humano incrível 🙏🤍 foi mega simpático e carinhoso com os meus filhos, acredito que seja um Paizão do caraças», acrescentou.

O momento foi captado nos bastidores do concerto de Zé Felipe em Guimarães e mostra o cantor - em conjunto com os filhos de Bernadina - a entrar no ritmo de forma espontânea e descontraída, o que rapidamente conquistou os internautas.

Em poucas horas, a publicação acumulou milhares de visualizações, partilhas e comentários. Fãs portugueses e brasileiros juntaram-se para elogiar Bernardina, celebrando o reconhecimento além-fronteiras.

Além do entusiasmo dos fãs, o momento também começou a circular por páginas de entretenimento em Portugal e no Brasil, provando que o carisma de Bernardina e o ritmo da sua música ultrapassaram fronteira e são notícia na imprensa internacional.

