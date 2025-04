Bernardo Sousa e Bruna Gomes comemoram 3 anos de amor de forma inédita e deixam Portugal a suspirar

Do Big Brother para a vida! Bernardo Sousa e Bruna Gomes relembram o início do romance em 2022 de forma inédita, quando trocaram os primeiros beijos num desafio dentro da casa.

Três anos de amor e cumplicidade! O casal celebrou a data especial com declarações apaixonadas e uma viagem romântica a um destino muito especial.

Bruna Gomes recordou nas redes sociais os primeiros momentos do namoro com Bernardo, e partilhou uma mensagem carregada de carinho: «Há três anos estava falando ‘sim’ para o pedido de namoro do meu marido. Hoje estamos aqui realizando sonhos que já não achávamos possíveis.”»

Foi dentro do Big Brother Famosos, em 2022, que este casal icónico trocou os primeiros beijos depois de terem aceitado um desafio para o grupo ganhar 600km para a prova semanal. E esta fotografia do bolo partilhada pelo casal relembra este momento inspirador!

Ainda se lembra deste momento?

Bruna Gomes não escondeu a felicidade e aproveitou para agradecer ao marido pelo apoio incondicional que tem recebido ao longo da relação: «Obrigada por me encorajar, Ber, já não tenho medo de muitas coisas, apenas cobras e lagartixas. Amo-te.».

Paris: A cidade do amor como cenário perfeito

Para tornar a celebração ainda mais especial, Bernardo e Bruna escolheram Paris, a capital do romance, para passar dias inesquecíveis juntos. A viagem vem reforçar a cumplicidade do casal, que continua a partilhar momentos felizes tanto nas redes sociais como na vida privada.

Além dos três anos de namoro, o casal celebrou recentemente o primeiro ano de casamento, mais uma conquista no percurso dos dois. Entre desafios, sonhos concretizados e muito amor, Bernardo e Bruna provam que a sua história está longe de terminar.

